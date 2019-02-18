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15:53 18 Şubat 2019
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    İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı

    Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

    © AA / Kudüs İslami Vakıflar İdaresi
    Ortadoğu
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    İsrail polisi tarafından tüm kapıları kapatılan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

    Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saat kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti.

    Mescid-i Aksa
    © AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
    Mescid-i Aksa'ya baskın
    Şeyh Kisvani, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki Müslümanlara ve vakıf görevlilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.

    Olayların İsrail polisinin dün Rahmet Kapısı'nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirten Kisvani, "Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif'in avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı" dedi.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasını kınayan Şeyh Kisvani, Rahmet Kapısı'nın Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bu uygulamalarının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

    Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) mahkeme kararıyla kapalı olan bir bölgeye girmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı
    © AA / Muammar Awad
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    Polisin açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurmuştu.

    Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtmişti.

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

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    Etiketler:
    kıble, Müslümanlar, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisi, Firas Dibs, Harem-i Şerif, Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa, Kudüs, İsrail
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