Verşinin: İdlib'de Nusra'yla ateşkes yapılması söz konusu olamaz

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Verşinin, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi geçici bir önlem. Teröristlerle hiçbir şekilde barış yapılamaz. Bu nedenle Nusra gibi örgütlerle barış yapılacağı söylenemez" dedi.

İdlib'in muhtemelen teröristlerin en yoğun olarak bulunduğu bölge olduğunu kaydeden Verşinin, tüm teröristlerin yok edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Verşinin, teröristlerin sivil halka ve Türk tarafının dile getirdiği güvenlik konularına zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi gerektiğini, bunun mümkün olduğunu sözlerine ekledi.