İsrail basını: ABD, Demir Kubbe'yi Suriye'ye konuşlandıracak

© AFP 2018 / JACK GUEZ ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak: Amerikan askerlerini korumak için değerlendirilecek

İbranice yayın yapan nziv.net sitesinin haberine göre, Demir Kubbe'lerin yerleştirileceği bu ABD üssü, Suriye, İran ve Irak arasındaki kilit ulaşım yollarını kontrol etmek üzere inşa edildi. Her ne kadar ABD Suriye'deki askerlerini geri çekeceğini açıklasa da bu üssün boşaltılması zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Bu ayın başlarında Pentagon, Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyetleri çerçevesinde kısa dönem ihtiyacını gidermek üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi alacağını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, ABD askerlerini çeşitli dolaylı ateş ve hava tehditlerine karşı korumak istediklerini vurgulamıştı.

Ancak ne Pahon ne de Demir Kubbe üreticisi ABD'nin almayı planladığı sistemlerin sayısını ve anlaşmanın tutarını açıklamadı.