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15:53 18 Şubat 2019
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    Aldar Xelil

    Suriyeli Kürtlerden Avrupa'ya çağrı: Bizi terk etmeyin

    © AFP 2018 /
    Ortadoğu
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    PYD'nin çatı örgütü TEV-DEM Diploması Komitesi Sorumlusu Aldar Xelil (Halil), IŞİD'le savaş bittiğinde Suriyeli Kürtleri yüzüstü bırakmamaları ve Türkiye'den korunabilmelerine yönelik uluslararası güç kurulmasına yardımcı olmaları için Avrupa'ya çağrı yaptı.

    Paris'te Fransa Haber Ajansı AFP'ye röportaj veren Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Diplomatik İlişkiler Sorumlusu Aldar Xelil (Halil), Avrupalı güçlerin Kürtlere yönelik siyasi ve ahlaki sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

    IŞİD'le savaşın sona ermeye yüz tutmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme emri vermesi izlerken, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güvenli bölge pazarlıkları ve Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon tehdidi, Suriyeli Kürtlerin akıbetini soru işaretine dönüştürdü.

    ABD ya da Avrupa'nın koruma sağlamaması halinde Kürtlerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan koruma talep etmek zorunda kalacağını belirten Xelil, "Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesi bizi alenen yüzüstü bırakması anlamına gelir" dedi.

    'BM'YE UÇUŞA YASAK BÖLGELİ ULUSLARARASI GÜÇ TASARISI SUNUN'

    Türkiye sınırında tampon bölge kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler'de (BM) çalışma yürütülmesi için özellikle Fransa'ya çağrı yaptıklarını belirten Xelil, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne, bizim koruma altına alınmamız konusunda bizimle Türkler arasına uluslararası güç konuşlandırılmasını ve bu kapsamda hava sahamızın da korunmasını öneren bir karar tasarısı sunabilir" diye konuştu.

    YENİ ÇEKİÇ GÜÇ MÜ?

    1990'larda Irak’ın kuzeyindeki Kürtleri Saddam Hüseyin yönetiminden korumak amacıyla bölgeye askeri güç konuşlandıran ABD ile müttefikleri, Irak hava sahasında 36. paralelin kuzeyi ile 32. paralelin güneyini de 'uçuşa yasak bölge' ilan etmişt. Türkiye'de 'Çekiç Güç' diye anılan bu harekat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) temellerini atmıştı.

    UNIFIL MODELİ Mİ?

    Suriye'de Kürtlerin tek taraflı özerk yönerim oluştıurmasında önemli rol oynamış Xelil ise AFP'ye demecinde Lübnan'ın İsrail sınırına konuşlanan BM barış gücünün (UNIFIL) model alınabileceğini söyledi.

    KÜRTLERİN GÖZÜNDEN ESAD'LA OLASI ANLAŞMANIN ŞARTLARI

    TEV-DEM yetkilisi, Kürtlerin Batılı müttefikleri devreye gimezse Esad'dan koruma talep etmeye yöneleceklerini belirtirken Şam'la olası anlaşmanın şartlarından da bahsetti:

    'SURİYE ORDUSUNUN KOMUTASINA GİRERİZ'

    "Suriye rejimiyle anlaşmaya mecbur kalırız, onlar da askerlerini sınır boyunca konuşlandırıp bizi korurlar."

    "Özerkliği korumakta ısrar ederiz ve sınır muhafızlarının Kürt olmasını isteriz. Suriye ordusunun emir komuta zincirine girerler ama bizim birliklerimizdem oluşurlar."

    'PETROL GELİRLERİNDEN PAY VERİRİZ'

    "Karşılığında Suriye rejimibe Kürtlerin petrol gelirlerinden pay veririz."

    'SURİYE BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKERİZ'

    "Rejimin bayrağını dalgalandırmayı da kabul edebiliriz."

    Esad, pazar günü yaptığı açıklamada, Kürtleri Suriye devletinden başkasının koruyamayacağını belirtirken, her türlü ademi merkeziyetçiliği reddetmişti.

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