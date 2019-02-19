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    DSG eşlik eden ABD özel kuvvetler askerleri Fatisah Rakka Suriye 25 Mayıs 2016

    Irak: ABD askerleri Suriye'den en geç 1 Nisan'da Irak üzerinden çekilecek

    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    Ortadoğu
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    Irak Başbakan Danışmanı tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme işleminin Irak üzerinden yapılacağı açıklandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Lavrov: ABD, Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçlıyor
    Suriye'nin kuzeyindeki yaklaşık 2 bin askerini çekmeye hazırlanan ABD, Irak'la anlaşmaya vardı.

    Irak Devlet Başkanı danışmanı Abdulkerim Haşim Mustaf, Bağdat ve Washington yönetimlerinin askerlerin Irak üzerinden çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

    Mustaf'ın verdiği bilgiye göre, çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak.

    ABD Başkanı Donald Trump, 2018'in son günlerinde Suriye'deki askerlerin eve döneceğini ilan etmişti.

    YPG ile birlikte hareket eden ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 18 üssü bulunuyor.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlar, dün Suriye'deki bir hava üssünde YPG'lilerle bir araya gelmişti.

    Yapılan görüşmede, YPG'lilerin 1500 ABD askerinin Suriye'de kalmasını istediği, General Votel'in ise, çekilme planının uygulanmaya devam ettiğini belirterek "Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz ancak şu anda bu doğrultuda değiliz" dediği öğrenilmişti.

    'HAŞDİ ŞABİ IRAK-SURİYE SINIRINI AMERİKALILARA TESLİM ETMEYECEK'

    Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi
    © REUTERS / Irak Parlamentosu
    Irak Başbakanı'ndan ABD'ye 'yabancı üs kabul etmeyiz' mesajı
    Gönüllü Halk Güçleri'ne (Haşdi Şabi) bağlı El Cihad hareketinin komutanlarından Hasan El Sari, Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırının kontrolünü Amerikalılara teslim etmeyeceğini belirtti.

    Sputnik'e konuşan El Sari, "ABD Haşdi Şabi güçlerini Suriye ile sınır bölgelerinden çıkaramaz. Amerikalılar daha önce de Haşdi Şabi'yi Irak'ın bazı bölgelerine, örneğin Musul, Felluce, Tikrit'e girmesini engellemeye çalıştı. Fakat başarısız oldular" ifadelerini kullandı.

    Iraklı askeri yetkililer birkaç aydır Amerikalıların terörle mücadele bahanesiyle stratejik önemi olan bu bölgede birkaç üs kurmaya hazırlandıklarını ifade ediyor.

    Haşdi Şabi'nin Washington'a itaat etmediğini ve Irak Genelkurmay Başkanı'na bağlı olduğunu söyleyen El Sari, Irak'ın batısındaki topraklarda yaşayan halkın, asayişin Gönüllü Halk Güçleri tarafından sağlanmasını istediğini kaydetti.

    Haşdi Şabi'nin halkı terör yanlılarından en iyi şekilde koruduğuna dikkat çeken komutan, bölgede Amerikan güçlerinin bulunmasına gerek olmadığını, böyle bir şeyin Irak'ın egemenliğine saldırı ve Irak halkının iradesine aykırı olduğunu vurguladı.

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