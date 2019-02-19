Irak Başbakanı Abdulmehdi: Irak'ta yabancı askeri üs bulunmuyor

Irak Başbakanı Abdulmehdi, "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir" dedi.

© AP Photo / Susannah George ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Hood: Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan çekilebiliriz

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinde yabancı askeri üs bulunmadığını, ABD'li güçlerin durumuyla ilgili de şu an için bir değişiklik olmadığını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir. ABD'li ve diğer yabancı güçlerin görevi, IŞİD'le mücadele, Irak güçlerini eğitmek ve onlara danışmanlık etmekle sınırlıdır" dedi.

ABD'nin Irak'taki asker sayısının gizli olmadığını dile getiren Abdulmehdi, son olarak bugün ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood'un yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Irak'ta bulunduğu bilgisini verdiğini hatırlattı.

"Irak'ta ABD'li olmayan yabancı güçler de var, onların da sayısı 2 bin 500 ile 3 bin arasında değişiyor" diyen Abdulmehdi, yabancı müsteşarların sayısının da aynı civarda olduğunu belirtti.

Abdulmehdi, Irak meclisinin "ABD'li güçlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar alması durumunda hükümetin tutumunun ne olacağı" şeklindeki soru üzerine, "ABD güçleri, hükümetin talebi üzerine geldi. Bu konuda herhangi bir değişiklik (ülkeden gönderme) olursa duyurulur." ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Irak Parlamentosu Irak: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için yasa çıkaracağız

Başbakan Abdulmehdi, gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 2019 merkezi bütçesindeki payının gönderilip gönderilmediği sorusuna ise, "Bunu Maliye Bakanı'na sorun. Diğer mali birimlere bütçe payları gönderildiyse IKBY'ye de gönderilir" cevabını verdi.

IŞİD'İN YENİDEN ORTAYA ÇIKACAĞI İDDİALARI

Irak'ta IŞİD'in bazı bölgelerde yeniden ortaya çıkacağı iddialara da değinen Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"IŞİD, Irak'taki destekçilerine moral vermeye çalışıyor. Ancak durum güvenlik güçlerimizin kontrolü altında. Irak'ta eskiye nazaran güvenlik ve istikrar söz konusu. IŞİD'in Irak-Suriye sınırından ülkemize sızması konusunda da teyakkuzdayız. IŞİD, sınırda büyük ve şiddetli bir darbe aldı. Bu, Suriye ve Irak'taki durumunu da etkiler".

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, bugün Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'li askerlerin Irak'ta merkezi hükümetin çağrısı üzerine varlık gösterdiğini belirterek, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir" demişti.