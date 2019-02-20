IKBY tarihindeki ilk kadın meclis başkanı Vala Ferid: Irak anayasasına göre yaşayacağız

Dün yapılan oylamada parlamento geçici başkanı olarak seçilen Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kadın adayı Vala Ferid, Sputnik'e verdiği demeçte Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin Irak anayasasının üzerinde kurulacağını belirtti.
© Sputnik / Hikmet Durgun
Ferid, "Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkiler Irak yasalarına ve anayasasına tabidir. Evet, IKBY'nin iç yasaları var, fakat Bağdat ile ilişkilerin Irak anayasasının temelinde kurulması gerekiyor" diye konuştu.
KDP'li Vala Ferid önceki parlamentoda hukuk komisyonu başkanıydı.
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