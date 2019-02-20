IKBY tarihindeki ilk kadın meclis başkanı Vala Ferid: Irak anayasasına göre yaşayacağız

IKBY tarihinde ilk kez bir kadın, meclis başkanı olarak seçildi. Vala Ferid, seçilir seçilmez Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin Irak anayasasının çizgisinde kurulacağını söyledi.

© Sputnik / Hikmet Durgun IKBY’de Meclis Başkan Yardımcılığı ilk kez Türkmenlere verildi

Dün yapılan oylamada parlamento geçici başkanı olarak seçilen Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kadın adayı Vala Ferid, Sputnik'e verdiği demeçte Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin Irak anayasasının üzerinde kurulacağını belirtti.

Ferid, "Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkiler Irak yasalarına ve anayasasına tabidir. Evet, IKBY'nin iç yasaları var, fakat Bağdat ile ilişkilerin Irak anayasasının temelinde kurulması gerekiyor" diye konuştu.

KDP'li Vala Ferid önceki parlamentoda hukuk komisyonu başkanıydı.