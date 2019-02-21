Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'yi görüştü

Görüşmede ikilinin bölgenin ve Irak'ın siyasi durumunun yanı sıra Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Terörün bölgenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Barzani ile Jeffrey'nin terörle mücadelenin önemine değindiği aktarıldı.
Jeffrey terörle mücadele ve bölgenin istikrarının ABD'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.
Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.
Pleased to receive a United States government delegation headed by Amb. James Jeffery at my office today. https://t.co/DjQyZBClwj pic.twitter.com/7SNVfex1PC— Masoud Barzani (@masoud_barzani) February 20, 2019
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