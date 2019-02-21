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15:15 21 Şubat 2019
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    Benyamin Netanyahu bir cenazede konuşurken

    İsrail'de dengeleri değiştiren anlaşma: İki lider Netanyahu'ya karşı ittifak kurdu

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    İsrail 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda olan Benyamin Netanyahu'nun en büyük rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid seçim için ittifak kararı aldıklarını duyurdu. Netanyahu, ittifaka karşı sağ partileri bir araya toplama girişimlerine başladı.

    Yapılan anlaşmaya göre Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Gantz ile muhalif liderlerden Lapid'in partileri, 9 Nisan'da yapılması planlanan seçime ortak listeyle girecek.

    Seçimi kazanmaları halinde beş yıllık hükümetin görev süresinin ilk yarısında başbakanlık koltuğunda Gantz oturacak, diğer yarısında ise Lapid görevi devralacak. Gant'ın başbakanlığı döneminde Lapid'in Dışişleri Bakanı görevini üstlenebileceği belirtiliyor. Eski Savunma Bakanı Moshe Ya'alon'un da yine aynı görev için adının geçtiği aktarılıyor.

    İki lider ayrıca, eski Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi'ye de kendilerine katılma çağrısı yaptı.

    ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ariel Schalit
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    Seçime katılacak milletvekili listelerinin Merkez Seçim Komisyonuna teslim edilmesi için tanınan sürenin bitimine saatler kala duyurulan anlaşmayla, Netanyahu'nun seçimi kazanma şansının zora girdiği konuşuluyor.

    Kamuoyu araştırmalarına göre seçimden Netanyahu'nun partisi Likud'un birinci, Gantz'ın partisinin ikinci, Lapid'in partisinin ise üçüncü çıkacağı öngörülüyordu.

    İsrail meclisi Knesset'teki 120 sandalyenin 31'i bu durumda Netanyahu'ya, 18'i Gantz'a ve 13'ü ise Lapid'e gidiyordu.

    Anlaşma dengeleri bir hayli değiştirmeye aday olsa da Gantz ile Lapid'in mecliste tek başına iktidar olmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması zor gözüküyor.

    LIKUD: YA SAĞ YA DA SOL

    Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Benny Gantz
    © AA /
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    Bu durum iki tarafı da dışarıdan destek arayışına itti. Netanyahu'nun partisi Likud tarafından yapılan açıklamada, "Tercih açık: Ya Arap partileri tarafından de desteklenen Lapid ve Gantz öncülüğündeki sol hükümet ya da Netanyahu liderliğindeki sağ hükümet" denildi.

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    Öte yandan siyasetteki bu gelişme bir dizi önlemi de getirdi.

    Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da yapmayı planladıkları görüşme, Netanyahu'nun isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendi.

    Etiketler:
    ortak liste, Başbakan, Knesset, ittifak, Milletvekili, Seçim, İsrail Gelecek Partisi, İsrail Direnç Partisi, Moshe Ya'alon, Gabi Ashkenazi, Benyamin Netahyahu, Yair Lapid, Benny Gantz, İsrail
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