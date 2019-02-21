İsrail'de dengeleri değiştiren anlaşma: İki lider Netanyahu'ya karşı ittifak kurdu

Yapılan anlaşmaya göre Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Gantz ile muhalif liderlerden Lapid'in partileri, 9 Nisan'da yapılması planlanan seçime ortak listeyle girecek.
Seçimi kazanmaları halinde beş yıllık hükümetin görev süresinin ilk yarısında başbakanlık koltuğunda Gantz oturacak, diğer yarısında ise Lapid görevi devralacak. Gant'ın başbakanlığı döneminde Lapid'in Dışişleri Bakanı görevini üstlenebileceği belirtiliyor. Eski Savunma Bakanı Moshe Ya'alon'un da yine aynı görev için adının geçtiği aktarılıyor.
İki lider ayrıca, eski Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi'ye de kendilerine katılma çağrısı yaptı.
מאוחדים. ככה נראית אחריות לאומית. כי הגיע הזמן לשנות. pic.twitter.com/CJNPwXQLZB— יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) 21 Şubat 2019
ANKETLER NE SÖYLÜYOR?
Kamuoyu araştırmalarına göre seçimden Netanyahu'nun partisi Likud'un birinci, Gantz'ın partisinin ikinci, Lapid'in partisinin ise üçüncü çıkacağı öngörülüyordu.
İsrail meclisi Knesset'teki 120 sandalyenin 31'i bu durumda Netanyahu'ya, 18'i Gantz'a ve 13'ü ise Lapid'e gidiyordu.
Anlaşma dengeleri bir hayli değiştirmeye aday olsa da Gantz ile Lapid'in mecliste tek başına iktidar olmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması zor gözüküyor.
LIKUD: YA SAĞ YA DA SOL
İTTİFAK ZİYARET ERTELETTİ
Öte yandan siyasetteki bu gelişme bir dizi önlemi de getirdi.
Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da yapmayı planladıkları görüşme, Netanyahu'nun isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendi.
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