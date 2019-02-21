Afrin'de saldırı: 1 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana saldırıda, sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.
İlçedeki güvenlik kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.
ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
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