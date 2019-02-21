Irak’ta IŞİD'e ait, benzeri görülmemiş boyutta finansman ağı ortaya çıkarıldı

Irak’ta ülke tarihinde o ana kadar benzeri görülmemiş, IŞİD’in kurduğu en büyük finansman ağının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

El Sumariya televizyonunun aktardığına göre Irak Ulusal İstihbarat Servisi, ülkede IŞİD tarafından kurulan ve şimdiye kadar görülmemiş boyutlardaki finansman ağının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

İstihbarat kurumunun verilerine göre ağın ülkede birçok kolu bulunuyordu, militanlara para gönderen grubun üyeleri ise birçok farklı ülkede faaliyetlerini sürdürüyordu. Paraların çeşitli firmalar ve mağazalar vasıtasıyla birçok farklı yöntem kullanılarak gönderildiği belirtilen açıklamada, bu şekilde üstü örtülen ve karmaşık hale getirilen para akışının takibinin zorlaştırıldığı kaydedildi.

Daha fazla detaylara girilmeyen açıklamada, para aktarma şemalarında kaç kişinin yer aldığı ve grubun hangi ülkelerde etkin olduğu konusunda da izahat yapılmadı.

Daha önce 150'den fazla IŞİD üyesinin aileleri ile birlikte Suriye'den Irak'a gönderildiği, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) terör yanlılarını Irak ordusuna teslim ettiği bildirilmişti.