Kasım Süleymani: Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor

Terör saldırısının ardından Pakistan'dan gelen kınamaların yetersiz olduğunu ve bölgede İran'a karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getiren Süleymani, "Pakistan topraklarındaki Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor. Pakistan'a bu rolü biçenler ülkeyi parçalamak istiyor. Pakistan bunun farkına varmalı." dedi.
'KİMSE İRAN'I SINAMAYA KALKMASIN'
🎥 #فورى/ #سرلشکر_سلیمانی: انتقام خون شهدای سیستان و بلوچستان را میگیریم/ هدف آل سعود نابودی پاکستان است/ حتما ما این گروه خبیث [تروریستی] را در هر نقطهای بیابیم به او حمله خواهیم کرد#حمله_تروریستی_زاهدان https://t.co/WAKbI0rwWv pic.twitter.com/8ebukP4GQm— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 21, 2019
Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti. Saldırının failleri olarak ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret eden İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlamamakla suçluyor.
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