Kasım Süleymani: Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor

© Fotoğraf : DHA İranlı Tümgeneral: 10 yıl içinde Suudi Kraliyet ailesinden eser kalmayacak

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Mazenderan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Süleymani, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hedef alındığı terör saldırısının intikamını 'Suudi Arabistan destekli teröristlerden' alacaklarını belirtti.

Terör saldırısının ardından Pakistan'dan gelen kınamaların yetersiz olduğunu ve bölgede İran'a karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getiren Süleymani, "Pakistan topraklarındaki Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor. Pakistan'a bu rolü biçenler ülkeyi parçalamak istiyor. Pakistan bunun farkına varmalı." dedi.

'KİMSE İRAN'I SINAMAYA KALKMASIN'

© AFP 2018 / İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

🎥 #فورى/ #سرلشکر_سلیمانی: انتقام خون شهدای سیستان و بلوچستان را می‌گیریم/ هدف آل سعود نابودی پاکستان است/ حتما ما این گروه خبیث [تروریستی] را در هر نقطه‌ای بیابیم به او حمله خواهیم کرد#حمله_تروریستی_زاهدان https://t.co/WAKbI0rwWv pic.twitter.com/8ebukP4GQm — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 21, 2019

Suudi Arabistan'ın finansal güçle bölgesel nüfuz elde etmeye çalıştığını ifade eden İranlı komutan, şöyle konuştu: "Suud'un birkaç milyar dolarla Pakistan'ı komşularıyla çatışma durumuna getirmesine, bu ülkenin hükümeti ve ordusu müsaade etmemeli. Pakistan bizim dostumuzdur ancak kimse İran'ı sınamaya kalkmasın. Ellerine gençlerimizin kanı bulaşmış olan tekfirci paralı askerlerden intikamımızı alacağız, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar."

© REUTERS / Pakistan Başbakanlığı Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması

​İran'ın güneydoğusunda yer alan Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti. Saldırının failleri olarak ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret eden İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlamamakla suçluyor.