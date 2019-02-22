Esad'ın danışmanı: İdlib'i geri alma takvimi üzerinde çalışıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, Şam’ın El Nusra ve ona bağlı grupların etkin olduğu İdlib kentini yeniden kontrol altına almaya karar verdiğini ve buna ilişkin takvim üzerinde çalıştığını söyledi.

Lübnan'da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Şaban, "Rusya'nın desteğini alan Suriye yönetimi, İdlib'i terörden temizlenmiş bir şekilde yeniden kontrol altına alma yönünde nihai karar aldı. Şu anda bunun süresini ve yöntemini istişare ediyoruz. Elde edeceğimiz sonuç hakkında hiçbir şüphemiz yok" dedi.

'TÜRKİYE İDLİB MUTABAKATINI UYGULAMIYOR'

Bu arada Şaban, Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı İdlib mutabakatına uymadığını ve yalnızca çıkarına olan adımları attığını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de 15 Ekim'e kadar silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakatı belirlenen süreye kadar yerine getiremeyen Ankara, ek süre talep etmiş ve güvenlik garantisi veremediği için İdlib'de ortak devriyenin ertelenmesini istemişti.