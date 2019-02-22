Kayıt
16:21 22 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Şarm El-Şeyh

    Turizmi bitiren terörizme karşı 'Zihni Sisi proce': Kızıldeniz'in incisini beton duvarla çeviriyorlar

    © Wikipedia/ wikipedia/Sharm_el-Sheikh
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01

    'Kızıldeniz'in incisi' diye bilinen Şarm el Şeyh, 2015'te cihatçı terörle bağlantılı şekilde Rus yolcu uçağının düşürülmesiyle 224 kişiye mezar olmasından beri turistlere hasret kaldı. Şarm'ı kurtarmak için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin duvar projesi olduğu ortaya çıktı.

    Bisilket üzerindeki Sisi, Kahire'deki askeri akademinin öğrencilerinin fiziksel egzersizlerini teftiş ederken
    © REUTERS / The Egyptian Presidency
    Şişmanları azarlayan Sisi'ye 'kilo vermeyeni hapse atıyor' esprisi yağdırdılar
    Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şarm el Şeyh pazar günü Arap Birliği-Avrupa Birliği toplantısına evsahipliği yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışırken, kentin beton duvarlarla çevrilmeye başlandığına dair görüntüler sosyal medya üzerinden basına yansıdı.

    Manzaranın apaçıklığına rağmen Güney Sina Valisi General Halid Fuda, "Duvar değil, kim dedi size duvar diye, duvar muvar yok bizde" tepkisini gösterdi.

    Vali, inşaattan, 'yüksek beton bariyerlerle dikenli tellerin karışımı arasından çok güzel dört kapıyla şehre giriş' projesi diye söz etti.

    Mısır Sina cami katliamı
    © AFP 2018 / STRINGER
    Mısır'ın Sina Yarımadası'nda cami katliamı: En az 235 ölü
    "Amacımız Şarm'ı güzelleştirmek ve güvenli hale getirmek" diyen Fuda, "Bunu geleceğimiz için yapıyoruz. Şarm'a kaybettiği turizm gelirlerinin geri gelmesini sağlayacak" diye ekledi.

    Ancak Şarm sakinleri, tüm kenti yüksekliği 6 metreyi bulan bariyerlerle çevreleneceğinin korkusunu yaşıyor.

    Rixos otelinin menajeri Kelly Walmsley, kimsenin kendilerini duvar inşaatı hakkında bilgilendirmediğini aktarıp "Dürüst olmak gerekirse, ne olup bittiğini kimse anlamıyor" dedi.

    Aeroflot hostesleri, 16 Haziran 2015 tarihinde Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nda.
    © AFP 2018 / Miguel Medina
    Aeroflot’un Kahire seferleri, 11 Nisan’dan itibaren yeniden başlıyor
    Adının yayımlanmaması kaydıyla The Guardian'a konuşan bir Şarmlı, kentin zaten güvenlik gerekçesiyle kontrol noktaları ve kameralarla kuşatılmış vaziyette olduğunu belirtip şunları söyledi:

    "Biz Şarmlılar için tüm bunlar gülünç saçmalıklar. Kentin güzelliğini duvarla kapatıyorsunuz. Şarm dağlarla çevrili çölüyle tanınır. Bu şeyse tüm manzarayı bozacak."

    "Güvenlik duvarı bir fark yaratmaz. Sadece insanları daha da sinir etmeye yarayacak ama bu arada terörizmi durduramayacak. Şaka gibi. Kentin dışına çıkan her turist, 'acaba güvenlikte miyiz' diye endişelenecek. Bu turizmi daha da olumsuz etkiler."

    Mısır Havayolları'na ait bir uçak
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    ‘Mısır'ın charter uçuşlarına açılması 2019'da Türkiye'ye talebi düşürür'
    Kent ile çevresindeki çöllük bölgede yaşayan Bedevi kabileler arasındaki bağlantı da kesilecek. Oysa ki, Mısırlı yetkililer Bedevilere Sina'nın tamamında cihatçılarla mücadeleye destek olma görevi biçmişti. 

    Şarm sakini "Duvar Bedevilere bu toplumun bir parçası olmadıklarını söylemektir. Bedevilere 'Sizi terörizmden korumaya değmez' mesajı vermektir" diye konuştu.

    2015'te uçak düşürülmesinden beri Rusya'nın yanısıra İngiltere'den de Şarm el Şeyh'e uçuş yapılmıyor.

    Etiketler:
    çöl, beton, duvar, Güney Sina Valisi General Halid Fuda, Sina Yarımadası, Kızıldeniz, Şarm El Şeyh, Mısır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı
    Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı
    Karikatür
    Beyaz Saray: 200 ABD askeri Suriye'de barışı koruma görevi yapacak
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet