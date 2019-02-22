Turizmi bitiren terörizme karşı 'Zihni Sisi proce': Kızıldeniz'in incisini beton duvarla çeviriyorlar

'Kızıldeniz'in incisi' diye bilinen Şarm el Şeyh, 2015'te cihatçı terörle bağlantılı şekilde Rus yolcu uçağının düşürülmesiyle 224 kişiye mezar olmasından beri turistlere hasret kaldı. Şarm'ı kurtarmak için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin duvar projesi olduğu ortaya çıktı.

© REUTERS / The Egyptian Presidency Şişmanları azarlayan Sisi'ye 'kilo vermeyeni hapse atıyor' esprisi yağdırdılar

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şarm el Şeyh pazar günü Arap Birliği-Avrupa Birliği toplantısına evsahipliği yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışırken, kentin beton duvarlarla çevrilmeye başlandığına dair görüntüler sosyal medya üzerinden basına yansıdı.

Manzaranın apaçıklığına rağmen Güney Sina Valisi General Halid Fuda, "Duvar değil, kim dedi size duvar diye, duvar muvar yok bizde" tepkisini gösterdi.

Vali, inşaattan, 'yüksek beton bariyerlerle dikenli tellerin karışımı arasından çok güzel dört kapıyla şehre giriş' projesi diye söz etti.

“Egypt is building a 6-metre-high concrete wall surrounding the resort town of Sharm el-Sheikh to protect foreign tourists from increasing terror threats, a move criticised as counter-productive and unnecessary“ https://t.co/Abc676MZJq pic.twitter.com/hmfyXp6YGz — The New Arab (@The_NewArab) 21 Şubat 2019

"Amacımız Şarm'ı güzelleştirmek ve güvenli hale getirmek" diyen Fuda, "Bunu geleceğimiz için yapıyoruz. Şarm'a kaybettiği turizm gelirlerinin geri gelmesini sağlayacak" diye ekledi.

Ancak Şarm sakinleri, tüm kenti yüksekliği 6 metreyi bulan bariyerlerle çevreleneceğinin korkusunu yaşıyor.

Rixos otelinin menajeri Kelly Walmsley, kimsenin kendilerini duvar inşaatı hakkında bilgilendirmediğini aktarıp "Dürüst olmak gerekirse, ne olup bittiğini kimse anlamıyor" dedi.

Sharm el-Sheikh locals lament 'wall' going up around resort https://t.co/isstLuE0Mf pic.twitter.com/CsRbvwybUm — NEWS on TOP (@newsontop007) 19 Şubat 2019

© AFP 2018 / Miguel Medina Aeroflot’un Kahire seferleri, 11 Nisan’dan itibaren yeniden başlıyor

Adının yayımlanmaması kaydıyla The Guardian'a konuşan bir Şarmlı, kentin zaten güvenlik gerekçesiyle kontrol noktaları ve kameralarla kuşatılmış vaziyette olduğunu belirtip şunları söyledi:

"Biz Şarmlılar için tüm bunlar gülünç saçmalıklar. Kentin güzelliğini duvarla kapatıyorsunuz. Şarm dağlarla çevrili çölüyle tanınır. Bu şeyse tüm manzarayı bozacak."

"Güvenlik duvarı bir fark yaratmaz. Sadece insanları daha da sinir etmeye yarayacak ama bu arada terörizmi durduramayacak. Şaka gibi. Kentin dışına çıkan her turist, 'acaba güvenlikte miyiz' diye endişelenecek. Bu turizmi daha da olumsuz etkiler."

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany ‘Mısır'ın charter uçuşlarına açılması 2019'da Türkiye'ye talebi düşürür'

Kent ile çevresindeki çöllük bölgede yaşayan Bedevi kabileler arasındaki bağlantı da kesilecek. Oysa ki, Mısırlı yetkililer Bedevilere Sina'nın tamamında cihatçılarla mücadeleye destek olma görevi biçmişti.

Şarm sakini "Duvar Bedevilere bu toplumun bir parçası olmadıklarını söylemektir. Bedevilere 'Sizi terörizmden korumaya değmez' mesajı vermektir" diye konuştu.

2015'te uçak düşürülmesinden beri Rusya'nın yanısıra İngiltere'den de Şarm el Şeyh'e uçuş yapılmıyor.