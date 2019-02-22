Turizmi bitiren terörizme karşı 'Zihni Sisi proce': Kızıldeniz'in incisini beton duvarla çeviriyorlar

Manzaranın apaçıklığına rağmen Güney Sina Valisi General Halid Fuda, "Duvar değil, kim dedi size duvar diye, duvar muvar yok bizde" tepkisini gösterdi.
Vali, inşaattan, 'yüksek beton bariyerlerle dikenli tellerin karışımı arasından çok güzel dört kapıyla şehre giriş' projesi diye söz etti.
“Egypt is building a 6-metre-high concrete wall surrounding the resort town of Sharm el-Sheikh to protect foreign tourists from increasing terror threats, a move criticised as counter-productive and unnecessary“ https://t.co/Abc676MZJq pic.twitter.com/hmfyXp6YGz— The New Arab (@The_NewArab) 21 Şubat 2019
Ancak Şarm sakinleri, tüm kenti yüksekliği 6 metreyi bulan bariyerlerle çevreleneceğinin korkusunu yaşıyor.
Rixos otelinin menajeri Kelly Walmsley, kimsenin kendilerini duvar inşaatı hakkında bilgilendirmediğini aktarıp "Dürüst olmak gerekirse, ne olup bittiğini kimse anlamıyor" dedi.
Sharm el-Sheikh locals lament 'wall' going up around resort https://t.co/isstLuE0Mf pic.twitter.com/CsRbvwybUm— NEWS on TOP (@newsontop007) 19 Şubat 2019
"Biz Şarmlılar için tüm bunlar gülünç saçmalıklar. Kentin güzelliğini duvarla kapatıyorsunuz. Şarm dağlarla çevrili çölüyle tanınır. Bu şeyse tüm manzarayı bozacak."
"Güvenlik duvarı bir fark yaratmaz. Sadece insanları daha da sinir etmeye yarayacak ama bu arada terörizmi durduramayacak. Şaka gibi. Kentin dışına çıkan her turist, 'acaba güvenlikte miyiz' diye endişelenecek. Bu turizmi daha da olumsuz etkiler."
Watch: #Egypt building Sharm el-Sheikh '#SeparationWall' to #protect foreign #tourists https://t.co/A4Si6qiYQA pic.twitter.com/P5p3FEEZQA— Eli Dror (@edrormba) 21 Şubat 2019
Şarm sakini "Duvar Bedevilere bu toplumun bir parçası olmadıklarını söylemektir. Bedevilere 'Sizi terörizmden korumaya değmez' mesajı vermektir" diye konuştu.
2015'te uçak düşürülmesinden beri Rusya'nın yanısıra İngiltere'den de Şarm el Şeyh'e uçuş yapılmıyor.
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