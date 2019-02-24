Zarif: Venezüella'ya karşı zor kullanma tehditleri başarısız kalmaya mahkum

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ihtilafların ve sorunların çözülmesi için hükümet ile muhalefet arasında siyasi müzakere önerisini desteklediklerini kaydeden Zarif, ABD'nin Venezüella ve Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin ve Venezüella'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesinin ihlali olduğunu söyledi. Zarif ayrıca bu tür adımların "başarısız kalmaya mahkum olduğunu" vurguladı.
Görüşmede Venezüella'daki son gelişmeler hakkında İran Dışişleri Bakanı Zarif'e bilgi veren Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Molina da ülkedeki siyasi durumun düzelmesi için verdiği destek için İran'a teşekkürlerini iletti.
VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
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