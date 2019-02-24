Zarif: Venezüella'ya karşı zor kullanma tehditleri başarısız kalmaya mahkum

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Venezüella'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve bu tür adımların "başarısız kalmaya mahkum olduğunu" belirtti.

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella: Saldırmak için yapılan bu çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Robin Daryo Molina ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Zarif görüşmede, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ve Venezüella hükümetini desteklediklerini ifade etti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ihtilafların ve sorunların çözülmesi için hükümet ile muhalefet arasında siyasi müzakere önerisini desteklediklerini kaydeden Zarif, ABD'nin Venezüella ve Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin ve Venezüella'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesinin ihlali olduğunu söyledi. Zarif ayrıca bu tür adımların "başarısız kalmaya mahkum olduğunu" vurguladı.

Görüşmede Venezüella'daki son gelişmeler hakkında İran Dışişleri Bakanı Zarif'e bilgi veren Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Molina da ülkedeki siyasi durumun düzelmesi için verdiği destek için İran'a teşekkürlerini iletti.

VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

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Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.