Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının 100 milyon dolar tutarındaki borçlarını affedecek

Habere göre ‘borç affı’ programı, kredi kuruşlarına borcu bulunan 3 binden fazla kişiyi kapsadı.
Hükümet yetkilileri, söz konusu girişimin vatandaşlara hak ettikleri bir yaşam standardı sağlamaya yönelik olduğunu açıklarken, banka temsilcileriyse bu adımın BAE vatandaşlarının üzerindeki yükü hafifleteceğini ve ‘tolerans değerlerinin’ tanıtımına katkıda bulunacağına inandıklarını belirtti.
BAE yönetimi düzenli olarak halkın borçlarının silindiği yönünde duyurular yapıyor. Daha önce 2012’de de 6 binden fazla kişinin toplam 540 milyon dolarlık borcu affedilmişti.
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