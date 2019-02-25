Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının 100 milyon dolar tutarındaki borçlarını affedecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin en büyük bankalarla vatandaşların yaklaşık 100 milyon dolar tutarındaki kredi borçlarının silinmesi için anlaştığı bildirildi.

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo Hazine bir kez daha halktan borç isteyecek: Asgari 10 bin euro veya dolar

Gulf News portalının haberine göre BAE yönetimi, ülkenin en büyük bankalarıyla vatandaşların yaklaşık 100 milyon dolar tutarındaki kredi borçlarının silinmesi için anlaştı.

Habere göre ‘borç affı’ programı, kredi kuruşlarına borcu bulunan 3 binden fazla kişiyi kapsadı.

Hükümet yetkilileri, söz konusu girişimin vatandaşlara hak ettikleri bir yaşam standardı sağlamaya yönelik olduğunu açıklarken, banka temsilcileriyse bu adımın BAE vatandaşlarının üzerindeki yükü hafifleteceğini ve ‘tolerans değerlerinin’ tanıtımına katkıda bulunacağına inandıklarını belirtti.

BAE yönetimi düzenli olarak halkın borçlarının silindiği yönünde duyurular yapıyor. Daha önce 2012’de de 6 binden fazla kişinin toplam 540 milyon dolarlık borcu affedilmişti.