DSG, 280 IŞİD militanını daha Irak'a teslim etti

© AFP 2018 / BULENT KILIC DSG, IŞİD'in Suriye'deki son kalesine yönelik operasyon başlattı

Fırat'ın doğusunda IŞİD kalıntılarına yönelik son operasyon geçen hafta sonlandı. Iraklı bir askeri yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, perşembe günü 150, dün 130 militanın Irak topraklarına transfer edildiğini doğruladı.

Militanların Irak uyruklu olanların haricinde yabancı militanları da içerdiği belirtildi. Bu ilk bilinen yabancı yabancı uyruklu militan nakli olmasıyla dikkat çekerken bunların Irak'ta gözaltında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Iraklı askeri kaynaklar, DSG tarafından Suriye'de tutulan 500 kişilik bir grubun nakledilmesine ilişkin anlaşma kapsamında bu tür transferlerin artması gerektiği vurgusunu yaptı.

© REUTERS / Rodi Said DSG: ABD'nin kararı bölgeyi koruyacak

Suriye sınırına yakın bir noktada gerçekleştirilen nakil sürecinde, belirtilen 280 militanın arasında 14 Fransız vatandaşı ve farklı Arap ülkelerinden 6 militanın yer aldığı bilgisi verildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon ve DSG, konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Irak sınırındaki El Kaim kasabasının belediye başkanı Ahmed el-Mahallevi, yaptığı açıklamada bazı militanların aileleriyle birlikte transfer edildiğini dile getirdi.

IŞİD militanlarının Irak için güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki endişeler sürerken bir dizi yetkili, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hâlâ bölgede saklanıyor olabileceğine dikkat çekiyor.