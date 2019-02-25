DSG, 280 IŞİD militanını daha Irak'a teslim etti

Militanların Irak uyruklu olanların haricinde yabancı militanları da içerdiği belirtildi. Bu ilk bilinen yabancı yabancı uyruklu militan nakli olmasıyla dikkat çekerken bunların Irak'ta gözaltında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Iraklı askeri kaynaklar, DSG tarafından Suriye'de tutulan 500 kişilik bir grubun nakledilmesine ilişkin anlaşma kapsamında bu tür transferlerin artması gerektiği vurgusunu yaptı.
ABD öncülüğündeki koalisyon ve DSG, konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Irak sınırındaki El Kaim kasabasının belediye başkanı Ahmed el-Mahallevi, yaptığı açıklamada bazı militanların aileleriyle birlikte transfer edildiğini dile getirdi.
IŞİD militanlarının Irak için güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki endişeler sürerken bir dizi yetkili, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hâlâ bölgede saklanıyor olabileceğine dikkat çekiyor.
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