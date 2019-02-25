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11:37 25 Şubat 2019
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    IKBY- Kerkük- Boru hattı- Petrol

    IKBY'den İran'a şartlı petrol ihracatı kararı

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    Ortadoğu
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, İran'a ihracatı durdurulan petrol ürünlerinin şartlı olarak tekrar bu ülkeye sevk edilmesine karar verdi.

    Süleymaniye merkezli NRT TV tarafınca yayınlanan bakanlık kararnamesinde, 15 Şubat'ta IKBY'den İran'a ham petrolün ihraç edilmemesi yönünde verilen kararda düzeltmenin yapıldığı ifade edildi.

    ​Kararnamede, bölgedeki kuyular ve tesislerden çıkarılıp IKBY hükümetinden izni alınan petrol ürünlerinin ihracat yasağının dışında tutulduğu kaydedildi.

    İran-IKBY sınır
    © AA /
    İran, IKBY ile arasındaki tüm sınır kapılarını açtı
    Bakanlık kararında ayrıca, IKBY hükümetine bildirilmesi ve Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına sevk edilmesine ilişkin izin verilmesi halinde petrol ürünlerinin de yasağa tabi olmadığı aktarıldı.

    IKBY İRAN'A PETROL İHRACATINI DURDURDU

    IKBY Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, 16 Şubat'ta, İran'a petrol ihracatının durdurulması kararı alındığını açıklamıştı.

    Bakanlık tarafından yayımlanıp IKBY-İran arasındaki üç gümrük müdürlüğüne gönderilen kararda, sınır kapılarından daha önce ham petrol ve doğal gaz kondensatı ihraç eden şirketlere artık izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

    Kararın 15 Şubat'tan itibaren geçerli olduğu, Hacı Omeran, Pervezhan ve Başmak sınır kapılarında uygulamaya konulduğu kaydedilmişti.

    ABD'NİN İRAN'A UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR

    An Iranian flag waves in a wind outside the Vienna International Centre hosting the United Nations (UN) headquarters and the International Atomic Energy Agency (IAEA) as the socalled EU 5+1 talks with Iran take place in Vienna, on July 3, 2014.
    © AFP 2018 / JOE KLAMAR
    ABD'den İran'a yeni yaptırım: Bu kez hedefte 'düşünürler ve sanatçılar' var
    ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi 5 Kasım 2018'de uygulamaya geçmişti.

    Washington yönetimi, İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan İran ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefliyor.

    Bu çerçevede Trump, 3 Ocak'ta düzenlediği bir basın toplantısında, Kürtlerin sahip olduğu çok az petrolü İran'a satmalarından hoşnut olmadığını dile getirerek, "(Kürtlerin) İran'a petrol satmamalarını söyledik" demişti.

    IKBY'DEKİ PETROL REZERVİ

    Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün geçen ay yayınladığı verilere göre Suudi Arabistan'ın ardından günlük 4 milyon 712 bin varil petrol ihracatı ile ikinci sıradaki üye konumunda.

    Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Kürtler, petrol, İran Ulusal Petrol Şirketi, IKBY Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, NRT TV, Samir Gadban, Donald Trump, ABD, Irak, Suudi Arabistan, İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Süleymaniye
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