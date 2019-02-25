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19:25 25 Şubat 2019
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    Hizbullah bayrağı

    İngiltere hükümeti, Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan etme kararı aldı

    © REUTERS / /Ali Hashisho
    Ortadoğu
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    İsrail'in işgal politikalarının ve Suriye'deki cihatçıların baş destekçilerinden İngiliz hükümeti, Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan etme kararı aldı. Şii örgütün İsrail'e karşı direnmesi ve Esad'ın cihatçılara karşı savaşını desteklemesiyle gerekçelendiren kararı, İsrail ile lobi örgütleri memnuniyetle karşıladı.

    Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah
    © REUTERS / Aziz Taher
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    Ortadoğu'da İsrail işgalini geri püskürtmedeki başarısı nedeniyle 'Direniş' diye anılan ve Suriye'yi cehenneme çeviren cihatçılarla savaşta Esad hükümetinin yardımına koşan Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ı İngiltere kara listeye alıyor. 

    İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Hizbullah'ın siyasi kanadıyla askeri kanadı arasında bir fark göremediklerini söyleyerek örgütü topyekün yasaklayıp 'terör örgütü' kategorisine sokacağını duyurdu.

    Bu kapsamda İngiltere'de Hizbullah bayrağı dalgalandırmak da suç sayılacak.

    İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Ortadoğu'daki kırılgan durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine devam eden Hizbullah'ın halihazırda yasaklı olan askeri kanadı ile siyasi partisi arasında artık ayrım yapamıyoruz" diyerek ekledi:

    "Bu nedenle grubu tamamen yasaklama kararı aldım."

    Ahed Tamimi
    © REUTERS / Ammar Awad
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    Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, kararı 'Hizbullah'ın Birleşmiş Miletler kurallarını ihlal ederek silah temin etmeye devam ettiği ve Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek çıkarak rejimin Suriye halkına uyguladığı vahşet ve zulümle bölgedeki çatışmayı uzatması' iddialarıyla gerekçelendirdi.

    ABD'nin de 'terör örgütleri' listesinde bulunan Hizbullah'ı Avrupa Birliği (AB) 'terör örgütü' kabul etmiyor.

    AB'den çıkma (Brexit) sürecindeki İngiltere, Hizbullah'ın güvenlik birimi ve askeri kanadını sırasıyla 2001 ve 2008 yıllarında yasadışı ilan etmişti. Siyasi partinin de yasadışı ilan edilmesine yönelik İçişleri Bakanı'nın kararının yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayından geçmesi gerekiyor.

    İngiltere'de parlamento onaylarsa cuma gününden itibaren Hizbullah 'terör örgütü' sayılacak.

    Ancak Hizbullah, Lübnan'da seçimleri kazanan bir numaralı siyasi parti konumuna geldiği gibi Lübnan koalisyon hükümetinin de vazgeçilmez ortağı. 30 bakanlıktan çok geniş bütçesi bulunan Sağlık Bakanlığı dahil 3'ünü elinde bulunduruyor.

    Bu da, Hizbullah üyesi olanların veya Hizbullah'a destek olma çağrısında bulunanların cezai suç işlemiş olacağı ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecekleri anlamına geliyor.

    İran destekli Lübnanlı Şii örgütün üzerinde Kalaşnikof bulunan sarı-yeşil bayrağı, İngiltere'de özellikle İsrail'i protesto gösterilerinde kullanılıyordu. Yasak getirilmesi durumunda Hizbullah bayrağı dalgalandırmak da suç sayılacak.

    İngiliz hükümetinin kararını İsrail hükümeti ve bağlantılı yurtdışındaki lobi örgütleri memnuniyetle karşıladı.

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