Suriye savaşının başlangıcından beri ilk: Esad, İran'da Ruhani ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü, liderlerin ikili ilişkileri ve Suriye’deki ateşkesin garantör ülkelerinin yaptıkları Soçi zirvesinden çıkan sonuçları ele aldıkları belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye savaşının başlangıcından bu yana ilk kez İran'ın başkenti Tahran'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE SOÇİ ZİRVESİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR ELE ALINDI

Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, Esad'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü, liderlerin ikili ilişkileri ve Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin Soçi zirvesinden çıkan sonuçları ele aldıkları kaydedildi.

Ruhani ve Esad'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ve tüm seviyelerdeki koordinasyonu devam ettirme konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, "Ruhani, Tahran'ın Suriye'ye terörle mücadelenin tamamlanması ve ülkenin yeniden inşasına başlanması için gerekli her şeyi sağlamaya devam edeceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Esad'ın Ruhani'ye ve İran halkına meşru Suriye hükümetine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, "Ruhani, Esad'ı garantör ülkelerin Soçi'deki toplantısının sonuçları hakkında bilgilendirdi, taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve meşruiyetini korumak ve topraklarının tamamında terörizmi bitirmek için istenen ilerlemenin sağlanması konusunda görüş birliğine vardı" denildi.

ESAD, HAMANEY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Açıklamada ayrıca Esad'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya geldiği, görüşmede tarafların bir dizi batılı ülkenin gerilimi tırmandırma politikasına ve başta Suriye ve İran olmak üzere bölgeyi kaosa sürükleme çabalarına karşı direnmeye devam etme niyetinde olduklarını vurguladığı ifade edildi.