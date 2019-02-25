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22:34 25 Şubat 2019
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    Suriye savaşının başlangıcından beri ilk: Esad, İran'da Ruhani ile görüştü

    Suriye savaşının başlangıcından beri ilk: Esad, İran'da Ruhani ile görüştü

    © AA /
    Ortadoğu
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü, liderlerin ikili ilişkileri ve Suriye’deki ateşkesin garantör ülkelerinin yaptıkları Soçi zirvesinden çıkan sonuçları ele aldıkları belirtildi.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye savaşının başlangıcından bu yana ilk kez İran'ın başkenti Tahran'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

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    Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, Esad'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü, liderlerin ikili ilişkileri ve Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin Soçi zirvesinden çıkan sonuçları ele aldıkları kaydedildi.

    Ruhani ve Esad'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ve tüm seviyelerdeki koordinasyonu devam ettirme konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, "Ruhani, Tahran'ın Suriye'ye terörle mücadelenin tamamlanması ve ülkenin yeniden inşasına başlanması için gerekli her şeyi sağlamaya devam edeceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Esad'ın Ruhani'ye ve İran halkına meşru Suriye hükümetine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, "Ruhani, Esad'ı garantör ülkelerin Soçi'deki toplantısının sonuçları hakkında bilgilendirdi, taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve meşruiyetini korumak ve topraklarının tamamında terörizmi bitirmek için istenen ilerlemenin sağlanması konusunda görüş birliğine vardı" denildi.

    ESAD, HAMANEY İLE DE GÖRÜŞTÜ

    Açıklamada ayrıca Esad'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya geldiği, görüşmede tarafların bir dizi batılı ülkenin gerilimi tırmandırma politikasına ve başta Suriye ve İran olmak üzere bölgeyi kaosa sürükleme çabalarına karşı direnmeye devam etme niyetinde olduklarını vurguladığı ifade edildi.

    Etiketler:
    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beşar Esad, Soçi, Türkiye, Rusya, İran, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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