İsrailli bakandan 'Yüzyılın Anlaşması'na eleştiri

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Evi Partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Neftali Bennett, 'Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini savundu.

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Benett, yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın, Filistin devletinin kurulmasına ve Kudüs'ün ikiye bölünmesine neden olacağını ileri sürdü.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in açıklamalarına cevap veren Benett, Amerikalıların İsrail'in gelecek hükümetini Filistin devleti kurdurmaya ittiğini belirtti.

Yüzyılın Anlaşması'na karşı olan Benett, anlaşmanın temelden ve doğrudan İsrail'e tehlike oluşturduğunu savundu.

Benett, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimlerin ardından Yüzyılın Anlaşması'nın ortaya çıkarılacağını ifade etti.