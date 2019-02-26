Lübnan'dan İngiltere'nin Hizbullah kararına ilişkin ilk açıklama

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, İngiltere'nin siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almasının ‘ülkesini ilgilendiren bir konu olmadığını' söyledi. Kararı değerlendiren Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil de yaptırımlarının Lübnan ile ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Başbakan Hariri, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bulunduğu sırada Mısır merkezli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almasına ilişkin konuştu.

İngiltere'nin söz konusu kararının ardından Lübnan'dan gelen resmi düzeydeki ilk açıklamada Hariri, "Karar, Lübnan'ı ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

‘İNGİLTERE ZATEN HİZBULLAH'IN ASKERİ KANADINI TERÖR LİSTESİNE ALMIŞTI'

Hariri, "İngiltere zaten Hizbullah'ın askeri kanadını terör listesine almıştı. Şimdi de siyasi kanadını eklemiş oldu. Bu konu Lübnan'ı değil, İngiltere'yi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren husus ise ilişkilerimizin zarar görmemesidir" dedi.

'İNGİLTERE'NİN HİZBULLAH KARARI LÜBNAN'I ETKİLEMEYECEK'

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile başkent Beyrut'ta görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Basil, İngiliz yetkililerin, kendilerine iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini ilettiğini söyledi.

Lübnanlı Bakan, İngiltere'nin Hizbullah kararına ilişkin de "İngiltere'nin Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırması, Lübnan'ı etkilemeyecek" dedi.

'TÜM DÜNYA TERÖR OLARAK NİTELNDİRSE BİLE, LÜBNANLILAR İÇİN TERÖR DEĞİLDİR'

© AA / Arşiv İsrail ordusundan Hizbullah’a karşı tatbikat

Ilımlı Lübnan'ı korumanın gerektiğini ifade eden Basil, "Bütün dünya çıkıp direnişi (Hizbullah) terör olarak nitelendirse bile Lübnanlılar için terör örgütü değildir. İşgal altında topraklar olduğu sürece direniş, devlet kurumları ve Lübnan halkı tarafından kucaklanmaya devam edecek." diye konuştu.

AB'NİN İNGİLTERE KARARINA YAKLAŞIMI

Mogherini de İngiltere'nin Hizbullah'a ilişkin kararının kendi egemenlik meselesi olduğunu ve AB'nin Hizbullah'la ilgili duruşunu etkilemeyeceğini ifade etti.

İNGİLTERE’NİN KARARI

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.