İsrail Başbakanı Netanyahu: Zarif gitti, şükürler olsun

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, konuya ilişkin "Zarif gitti, şükürler olsun" yorumunu yaptı.

Sputnik İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu, "Şükürler olsun, burada olduğum sürece İran'ın nükleer silahları olmayacak" dedi.

Zarif, geçen hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Bazıları kesinlikle savaş istiyor. Mesela İsrail… Savaş çıkma ihtimali çok yüksek. Eğer uluslararası hukukun ciddi ihlallerine göz yummaya devam ederseniz savaş çıkma riski daha da artacak" ifadelerini kullanmıştı.

הלך זריף, ברוך שפטרנו. כל עוד אני כאן לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 26, 2019

Buna karşılık Netanyahu, "Ortadoğu'da istikrarsızlığa neden olan temel faktör İran'ın saldırgan tutumudur" cecabını vermişti.