Zarif: İstifam, Dışişleri Bakanlığı'nın itibarını korumak içindir

İran merkezli Arya haber sitesine konuşan Zarif, "İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı'nın itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum" dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim" ifadelerini kullandı.

Zarif, konuya ilişkin bunun dışındaki görüşlerin kişilerin hayal mahsullerinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamayla Zarif'in istifa ettiğini doğrularken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

İRAN CUMHURBAŞKANLIĞI: RUHANİ'NİN GÖZÜNDE TEK BİR DIŞİŞLERİ BAKANI VAR

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Zarif'in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün Merkez Bankası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaya işaret eden Vaizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın bugün Dışişleri Bakanı'na övgüde bulunması Dr. Zarif'in akılcı ve etkili konumundan tamamen memnun olduğuna ilişkin açık bir işaret, taraflı ve doğru olmayan analizlere de sert bir cevaptır."