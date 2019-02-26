Ruhani, Zarif'in istifasını henüz kabul etmedi

Ghasemi, Telegram'dan yaptığı açıklamada "Bugün başkanlık yönetimi tarafından ilan edildiği gibi, bu istifa henüz kabul edilmedi" dedi.
Zarif, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini açıklamıştı.
Resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Zarif, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.
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