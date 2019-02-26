Ruhani, Zarif'in istifasını henüz kabul etmedi

Sputnik İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Sözcüsü Bahram Ghasemi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

Ghasemi, Telegram'dan yaptığı açıklamada "Bugün başkanlık yönetimi tarafından ilan edildiği gibi, bu istifa henüz kabul edilmedi" dedi.

Zarif, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Zarif, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.