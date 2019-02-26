İran malları artık IKBY üzerinden Suriye'ye taşınabilecek

Tahran'a gidip İran Gümrük İdaresi Genel Müdürü (IRICA) Mahdi Mir Aşrafi ile görüşen IKBY'nin Gümrükler Genel Müdürü Saman Abdulrahman Aziz, ardından şu açıklamayı yaptı:
"İran mallarının geçisini kolaylaştırmak için bir adım daha attık. 200 bin tonluk İran mal ve ürününün Irak Kürdistan Bölgesi üzerinden Suriye'ye geçişine dair genelgeyi onayladık."
Iraklı Kürt yetkili, İran sınırındaki üç gümrük müdürlüğünde kısıtlamaların kalkması için iki tarafın ekonomi bakanları arasında görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.
İran, Irak'la halihazırda 8.2 milyar dolar olan yıllık ticaret hacmini Farsi takvimin son günü olan 20 Mart'tan önce 10 milyar dolara çıkarma hedefini koydu.
İran'ın petrol içerikli olmayan ihracatı en çok yaptığı ülke Çin'den sonra Irak. Mir Aşrafi, son gelişmelerin ardından Irak'ın Çin'i geride bırakmasını beklediklerini belirtti.
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