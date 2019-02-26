İran malları artık IKBY üzerinden Suriye'ye taşınabilecek

İran'dan Suriye'ye gidişte Türkiye'ye nazaran daha kısa yol olan IKBY, İran'ın Suriye'ye 200 bin tonluk mal ihracatını özerk bölge toprakları üzerinden yapmasına onay verdi.

© REUTERS / Azad Lashkari Barzani: Sınır kapıları konusunda mutabakat sağlandı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) İran'a ihracatı durdurulan petrol ürünlerinin şartlı olarak tekrar sevkine başlanması kararının ardından yeni bir adım geldi.

Tahran'a gidip İran Gümrük İdaresi Genel Müdürü (IRICA) Mahdi Mir Aşrafi ile görüşen IKBY'nin Gümrükler Genel Müdürü Saman Abdulrahman Aziz, ardından şu açıklamayı yaptı:

"İran mallarının geçisini kolaylaştırmak için bir adım daha attık. 200 bin tonluk İran mal ve ürününün Irak Kürdistan Bölgesi üzerinden Suriye'ye geçişine dair genelgeyi onayladık."

Iraklı Kürt yetkili, İran sınırındaki üç gümrük müdürlüğünde kısıtlamaların kalkması için iki tarafın ekonomi bakanları arasında görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

IKBY'nin bağımsızlık ilan etmesine misilleme olarak Ekim 2017'de İran destekli Irak güçleri tarafından statüsü tartışmalı tüm bölgelerden çıkarıldığı, ablukaya alındığı ve İran'ın yaptırımına uğradığı dönemden yaklaşık 1.5 yıl sonra Erbil-Tahran ilişkileri rayına oturuyor.

İran, Irak'la halihazırda 8.2 milyar dolar olan yıllık ticaret hacmini Farsi takvimin son günü olan 20 Mart'tan önce 10 milyar dolara çıkarma hedefini koydu.

İran'ın petrol içerikli olmayan ihracatı en çok yaptığı ülke Çin'den sonra Irak. Mir Aşrafi, son gelişmelerin ardından Irak'ın Çin'i geride bırakmasını beklediklerini belirtti.