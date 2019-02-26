Esad'a 'davetsiz misafir' diyen İran gazetesine geçici kapatma

İran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ziyaretine eleştirel yaklaşan bir gazeteye geçici yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası gelirken tartışmalı başlık atan bir gazete de geçici olarak kapatıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, Kanun gazetesine yarından itibaren geçici yayım yasağı getirdi.

Haberde, kapatma kararının gazetenin bugünkü manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Reformist newspaper @ghanoondailyir has been suspended for choosing the headline "Unwanted Guest" in reference to Bashar al-Assad's visit to #Iran. The placement of the headline right below a picture of the Supreme Leader embracing Bashar was a controversial choice. #Syria pic.twitter.com/48KwV5mRt5 — Reza H. Akbari (@rezahakbari) 26 Şubat 2019

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, bugün Esad'ın ziyaretini dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le kucaklaştığı fotoğraf eşliğinde 'Davetsiz misafir' manşetiyle verdi.

روزنامه قانون توقیف شدhttps://t.co/4bRq9CzgsD — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 26 Şubat 2019

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