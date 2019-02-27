Suriye’de ABD kontrolündeki Rukban kampında ilk cüzzam vakası

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki Rukban sığınmacı kampındaki felaket durumun onlarca ölüme ve cüzzam vakasına yol açtığını belirtti.

© Sputnik / Alena Palazhchenko 'Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacılar felaket durumda'

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, "Aşırı doluluk, sağlıksız koşullar, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden orada onlarca kişi hayatını kaybetti. Bazı bilgilere göre kampta ilk cüzzam vakası kaydedildi" dedi.

Rusya'nın, kampın derhal kapatılması ve isteyen herkesin tahliye edilmesinde ısrarcı olduğunun altını çizen Nebenzya, Rukban'daki sığınmacıların yüzde 90'ının kampı terk etmek istediğini, aralarında yüzde 80'inin de Suriye hükümeti kontrolündeki topraklara dönmek istediğini anlattı.