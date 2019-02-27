Irak: Ülkeleri tarafından reddedilen IŞİD mensuplarını kabul etmeyiz

© AP Photo / Burhan Ozbilici IŞİD gelini Begum: Pişman değilim, ama bebeğim için eve dönmem lazım

Abdulmehdi, Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin dışında bulunan Hükümet Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG), aralarında Iraklı da bulunan çeşitli uyruklara mensup IŞİD’lileri teslim almaları konusuna değinen Abdulmehdi, "Suriye'den yaklaşık 250 IŞİD'li teslim aldık. Bunların uygun hapishanelere yerleştirilmesi süreci İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda bulunuyor. Ülkeleri tarafından reddedilen IŞİD'lileri ise Irak'ta kabul etmeyiz." dedi.

Suriye'den Irak'a getirilen IŞİD'liler arasında bulunan ailelerin durumunun ne olacağı sorusuna ise Abdulmehdi, "Bunlar, 'IŞİD tarafından zorla alıkonulup götürülenlerle (Suriye'ye), kendi istekleri üzerine IŞİD'e katılanlar' diye iki ayrılıyor. Her aileyle kendi durumuna göre muamele edilecek" şeklinde cevap verdi.

Abdulmehdi, IŞİD'in Suriye'de kuşatıldığını ifade ederek, bunların Irak'a sızmak için boşluk aradıklarını ancak buna izin vermeyeceklerini ve bu konuda gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

ABD'NİN IRAK'TAKİ VARLIĞI

Irak Başbakanı, ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili devam eden tartışmalara dair "Yabancı güçlerin Irak'taki sayısı sınırlı. Bunların askerlerimizi eğitmek ve IŞİD'le mücadele etmek dışında görevi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Adil Abdulmehdi, geçen haftaki basın toplantısında da "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir. ABD'li ve diğer yabancı güçlerin görevi, IŞİD'le mücadele, Irak güçlerini eğitmek ve onlara danışmanlık etmekle sınırlıdır." açıklamasında bulunmuştu.