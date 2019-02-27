Putin ile Netanyahu, Suriye'deki İran varlığını görüşecek

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden paylaşılan görüntülü mesajında Netanyahu, Putin ile yapacağı görüşmede ana gündem maddesinin İran'ın Suriye'deki varlığı olacağını ifade etti.

İran'ın İsrail'i yok etmekle tehdit ettiğini belirten Netanyahu, "İran'ın Suriye'deki varlığına karşı gereken adımları atıyor, onların (İran) üslerine saldırılar düzenliyoruz. İran'ı Suriye'den çıkarıncaya kadar da bu adımları atmaya devam edeceğiz. Sınırımıza yakın bir yerde İran üssüne izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resmi ziyaret için bu gece Moskova'ya hareket etmesi ve bugün Putin ile görüşmesi bekleniyor.

NETANYAHU'NUN MOSKOVA ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ

İki liderin daha önce 21 Şubat'ta Moskova'da bir araya gelmesi planlanmış ancak Netanyahu'nun isteği doğrultusunda görüşme ertelenmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ziyaretin ertelenmesine dair resmi açıklama yapılmazken, İsrail basını Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde en yakın iki rakibi olarak gösterilen muhalif liderler Benny Gantz ile Yair Lapid arasındaki ittifak görüşmeleri nedeniyle Rusya ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini yazmıştı.