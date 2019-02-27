Ruhani, Zarif’in istifasını reddetti: Baskıların farkındayım

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen günlerde görevinden istifa ettiğini bildiren Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti.

İran devlet ajansı IRNA'nın aktardığına göre Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmeme gerekçesini ise, "Emin, onurlu, cesur ve dindar biri olarak ABD'nin ağır baskılarına karşı ön safta yer bulunduğunuz için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyorum ve kabul etmiyorum" şeklinde ifade ettiği aktarıldı.

RUHANİ: BASKILARIN FARKINDAYIM

Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladığı mesajında 'baskıların farkında olduğunu' belirtti.

Ruhani, önceki gün istifa ettiğini açıklayan Zarif'e hitaben kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açık mektupta, 'ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu' ifade etti.

Zarif'in istifasını ülke çıkarlarına uygun bulmadığı için kabul etmediğini dile getiren Ruhani, mektubunda İran lideri Ali Hamaney'in de Dışişleri Bakanı Zarif'i takdir ettiğini hatırlatarak, "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet organlarının Dışişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde olması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, Zarif'e hitaben şunları kaydetti:

"Güç, kabiliyet ve cesaretle yolunuza devam ediniz. Ülkenin diplomatik organlarına, hükümete ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkındayım."

Halka verdikleri söze sonuna kadar bağlı kalacaklarını ve bu zor süreci aşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Ruhani, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

© REUTERS / Amir Cohen İsrail Başbakanı Netanyahu: Zarif gitti, şükürler olsun

"İsrail gibi yeminli İran düşmanlarının sevinci Muhammed Cevad Zarif'in bu görevdeki başarısının en açık göstergesi ve Dışişleri Bakanlığında kalmasının da en geçerli nedenidir.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini söyleyerek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.