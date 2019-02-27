İstifa eden Zarif: İran halkının çıkarlarını savunmaktan başka bir endişem olmadı

Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Zarif, şunları kaydetti:
"Dış politikamızı ilerletmek, İran halkının hukuk ve çıkarlarını uluslararası arenada savunmaktan başka bir endişem olmadı. Dışişleri Bakanlığının herkesin desteğiyle Anayasa, ülkedeki kanunlar ve genel siyaset çerçevesinde görevini layıkıyla ifa etmesini diliyorum."
ZARİF RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNE KATILDI
Öte yandan Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulundu.
Zarif, önceki gün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün istifa ettiğini açıklayan Zarif'e hitaben kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açık mektupta, "ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu" belirterek "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Zarif'in İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Sepahnews adlı internet sitesine konuşan Süleymani, "Sayın Zarif, İran dış politikasının sorumlusudur. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca daima başta Devrim Rehberi (Hamaney) olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe ve onaya sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.
Süleymani, Zarif'in ulusal çıkarları korumak ve düşmanlarla mücadele konusunda gerekli adımları attığını belirtti.
Zarif'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in Tahran'da yaptığı görüşmelerde yer almamasının Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Süleymani, "Bu kanıtlar Sayın Zarif'in görüşmede yer almamasında bir kasıt olmadığını gösteriyor. Kendilerini İran'ın dışişlerinden sorumlu Bakanı olması nedeniyle ülkenin dış politikasının asıl yetkilisi olduğunu teyit etmeliyim" dedi.
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