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15:54 27 Şubat 2019
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    Cevad Zarif

    İstifa eden Zarif: İran halkının çıkarlarını savunmaktan başka bir endişem olmadı

    © AP Photo / Vahid Salemi
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifasının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, tek endişesinin uluslararası arenada İran halkının çıkarlarını savunmak olduğunu belirtti.

    Hasan Ruhani
    © AA / Sefa Karacan
    Ruhani, Zarif’in istifasını reddetti: Baskıların farkındayım
    İstifasına ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, son 30 saat boyunca kendisine verdikleri destek nedeniyle yetkililere ve İran halkına teşekkür etti.

    Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Zarif, şunları kaydetti:

    "Dış politikamızı ilerletmek, İran halkının hukuk ve çıkarlarını uluslararası arenada savunmaktan başka bir endişem olmadı. Dışişleri Bakanlığının herkesin desteğiyle Anayasa, ülkedeki kanunlar ve genel siyaset çerçevesinde görevini layıkıyla ifa etmesini diliyorum."

    ZARİF RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNE KATILDI

    Öte yandan Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulundu.

    Zarif, önceki gün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün istifa ettiğini açıklayan Zarif'e hitaben kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açık mektupta, "ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu" belirterek "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    İran Dısısleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Yuri Gripas
    Zarif: İstifam, Dışişleri Bakanlığı'nın itibarını korumak içindir
    KASIM SÜLEYMANİ'DEN ZARİF'E DESTEK

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Zarif'in İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Sepahnews adlı internet sitesine konuşan Süleymani, "Sayın Zarif, İran dış politikasının sorumlusudur. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca daima başta Devrim Rehberi (Hamaney) olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe ve onaya sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.

    Süleymani, Zarif'in ulusal çıkarları korumak ve düşmanlarla mücadele konusunda gerekli adımları attığını belirtti.

    Zarif'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in Tahran'da yaptığı görüşmelerde yer almamasının Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Süleymani, "Bu kanıtlar Sayın Zarif'in görüşmede yer almamasında bir kasıt olmadığını gösteriyor. Kendilerini İran'ın dışişlerinden sorumlu Bakanı olması nedeniyle ülkenin dış politikasının asıl yetkilisi olduğunu teyit etmeliyim" dedi.

    Etiketler:
    görüşme, ziyaret, açıklama, istifa, sosyal medya, İran Devrim Muhafızları, Beşar Esad, Ayetullah Ali Hamaney, Hasan Ruhani, Nikol Paşinyan, Cevad Zarif, Tahran, Ermenistan, İran
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