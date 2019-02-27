Mısır'dan Türkiye'nin idam eleştirisine yanıt: Erdoğan terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Hafız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor" dedi. Hafız, Türkiye'deki tutuklu gazeteci ve siyasilerin çokluğunun da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın inanılırlığına gölge düşürdüğünü ifade etti.

Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği-Arap Birliği Zirvesi ardından gerilimi tırmanan Türkiye-Mısır ilişkilerinde Mısır kanadından Türkiye'ye yanıt geldi.

Euronews'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hafız yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi hakkında konuşurken "kinini açıkca ortaya koyduğunu" söyledi ve "Dahası terörist Müslüman Kardeşler grubunu kucaklamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

HAFIZ: TÜRKİYE'DE 70 BİN SİYASİ MAHKUM VAR

Hafız, Türkiye'de 70 bin siyasi mahkum, 175 tutuklu gazetecini yanı sıra 130 bin kişinin işten çıkarıldığına atıfta bulunarak "Bu rakamlar da Türk Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin inanılırlığını ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Arap Birliği ile Mısır'da zirve düzenlemesini, Mısır'da yapılan idamlar nedeniyle eleştirmişti.

Erdoğan "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenlerin Muhammed Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı bir tavır koymadığını tam aksine Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" açıklamasında bulunmuştu.