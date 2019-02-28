Paşinyan: Türkiye’nin Karabağ’a yönelik tavrı ikili ilişkiler için engel teşkil ediyor

Tahran'daki Ermenilerin temsilcileriyle bir araya gelen Paşinyan, Türkiye'nin ikili ilişkileri Karabağ-Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine bağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Paşinyan "Hâl böyleyken, iyimser olmak için bir dayanağımız yok. İkili ilişkileri ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduğumuzu belirtmemize rağmen, Türkiye Karabağ'la ilgili ön koşullar sunuyor. Bu tavır Ermenistan-Türkiye ilişkilerine yönelik ciddi bir diyalog kurulması imkânlarını ortadan kaldırıyor" dedi.

‘ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI BİR ÖN KOŞUL DEĞİL, KÜRESEL GÜVENLİK MESELESİ'

© AFP 2018 / Eric FEFERBERG 'Macron’un Ermeni Soykırımı ile ilgili tavrı denge politikasının bir parçası'

Ermenistan için 1915'teki ‘Ermeni Soykırımı'nın tanınmasının ‘son derece önemli' olduğunu, bunun önkoşul olmadığını vurgulayan Paşinyan sözlerini böyle sürdürdü:

"Soykırımın tanınması konusundan bahsettiğimizde bunun bir ön koşul olup olmadığı sorusu gündeme gelebilir. Soykırımla mücadele, bir küresel güvenlik meselesi. Ermeni soykırımının tanınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.