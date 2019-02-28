Ruhani, 5 yılın ardından Irak'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 yılın ardından ilk kez Irak'ta temaslarda bulunmak için Bağdat'a gidiyor.

© AP Photo / Iranian Presidency Office via AP Suriye'de çatışmaların başlangıcından bu yana ilk: Irak Cumhurbaşkanı Şam'ı ziyaret edecek

Ruhani'nin Bağdat ziyareti için Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin gerekli hazırlıkları tamamladıkları belirtildi.

Ziyaretin 11 Mart tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD yaptırımları gölgesinde gerçekleşeceği belirtilen ziyarette, başta ekonomi olmak üzere güvenlik ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Bağdat ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Bu ziyaret Irak'ın resmi daveti üzerine planlandı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çıkartılması amaçlanıyor" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih 3 ay önce İran'a ziyaret gerçekleştirmiş, daha öncesinde ise iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ziyaretler olmuştu. Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaretler dışında İran tarafından Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret 5 yıl boyunca olmamıştı.

İran ile Irak arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar olurken, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 11 Mart tarihinde gerçekleştireceği ziyaret sonrasında bu rakamın 20 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor.