İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'nun partisinin başvurusuna ret

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki soruşturmalara dair kesin olmayan kararın 9 Nisan'daki erken seçimden sonraya bırakılması talebi Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyasına ilişkin Başsavcı Avichai Mendelblit'in kesin olmayan kararının erken seçimden önce açıklanmaması yönündeki talebi reddetti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un 9 Nisan'daki seçimleri etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı başvuru Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mahkemenin başvuruyu reddetmesinden sonra gözlerin çevrildiği Başsavcı Avihay Mendelblit'in soruşturmalara ilişkin kararını ne zaman açıklayacağı belirsizliğini koruyor.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin olmayan kararını bugün açıklayacağı belirtilmişti.

© Fotoğraf : YouTube Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması kararının, seçim sonrasına bırakılması talebi reddedildi

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyor. Ancak Mendelblit'in "9 Nisan'da yapılacak erken seçime müdahale ediyor" algısı oluşturmamak için Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin kararını seçimden sonra açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığı yorumunu yapıyor.