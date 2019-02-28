BM, Suriye’deki silahsızlaştırılmış bölgede şiddetin azaldığını kaydetti

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma sayesinde Suriye’nin kuzeybatısında silahsızlaştırılmış bölge kurulmasının, Temmuz 2018-Ocak 2019 döneminde bu bölgedeki şiddetin önemli ölçüde azalmasını sağladığını bildirdi.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour İran: İdlib'de askeri operasyon olasılığı masada

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun bugün yayınlanan raporunda, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma sayesinde Suriye'nin kuzeybatısında silahsızlaştırılmış bölge kurulmasının bölgedeki şiddeti önemli ölçüde azalttığı vurgulandı.

Raporda, "Hükümet yanlısı güçlerin 2018'in ilk yarısında gerçekleştirilmiş geniş ölçekli askeri fetihler, Türkiye ve Rusya'nın kuzeybatıda silahsızlaştırılmış bölge kurulması konusundaki anlaşmasıyla birlikte, Suriye'deki silahlı çatışmanın 2018 Temmuz ortası ile 2019 Ocak ortası arasındaki dönemde önemli ölçüde azalmasını sağladı" ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda Suriye'nin diğer bölgelerindeki askeri eylemlerin sürdüğünü kaydeden uzmanlar, hem hükümet yanlısı güçlerin İdlib ve batı Halep'teki saldırılarının, hem de Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor'daki eylemlerinin sivil halk arasında kayıplara yol açmaya devam ettiğinin altını çizdi.