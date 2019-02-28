BM, Suriye’deki silahsızlaştırılmış bölgede şiddetin azaldığını kaydetti

Raporda, "Hükümet yanlısı güçlerin 2018'in ilk yarısında gerçekleştirilmiş geniş ölçekli askeri fetihler, Türkiye ve Rusya'nın kuzeybatıda silahsızlaştırılmış bölge kurulması konusundaki anlaşmasıyla birlikte, Suriye'deki silahlı çatışmanın 2018 Temmuz ortası ile 2019 Ocak ortası arasındaki dönemde önemli ölçüde azalmasını sağladı" ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda Suriye'nin diğer bölgelerindeki askeri eylemlerin sürdüğünü kaydeden uzmanlar, hem hükümet yanlısı güçlerin İdlib ve batı Halep'teki saldırılarının, hem de Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor'daki eylemlerinin sivil halk arasında kayıplara yol açmaya devam ettiğinin altını çizdi.
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