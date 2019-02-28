ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ve Irak'taki saldırılarında 2014'ten bu yana 1250'den fazla sivil öldü

© AP Photo / Vadim Ghirda Koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarında 4 yılda 12 bin sivil öldü

Koalisyon tarafından yayımlanan rapora göre, ABD koalisyonunun Ağustos 2014'ten Ocak 2019'un sonuna kadar Suriye ve Irak'taki eylemleri 1257 sivilin ölümüyle sonuçlandı.

Raporda, "Koalisyon Ağustos 2014'ten Ocak 2019'un sonuna kadar toplam 33921 saldırı gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, Birleşik Ortak Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) mevcut bilgilerine göre, Özkararlılık Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 1257 sivil istenmeden öldürüldü" ifadeleri yer buldu.

2018 Kasım ayı itibariyle koalisyon saldırıları sonucu 1124 sivil öldürüldü.