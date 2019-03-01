İsrailli muhalefet liderinden yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'ya istifa çağrısı

Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, Netanyahu'nun hakkındaki soruşturmaya ilişkin hukuk kurumlarını hedef almasını eleştirdi.
Hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya olan Netanyahu'nun istifasını isteyen Gantz, "Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağım. (Netanyahu) Sana çağrım, milli sorumluluğunu göster ve görevinden istifa et. Masum olduğunu kanıtlarsan o zaman kamu hizmetine başı dik dönebilirsin." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU: SOLUN BASKISIYLA ALINMIŞ BİR KARAR
'TEHLİKELİ VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM'
Solun medya desteği alarak sağ hükümeti düşürmeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, "Onun için ülkedeki sol kanat, Başsavcı'ya medya ve yargı yetkililerinin aracılığıyla baskı yaparak bana karşı bir iddianame hazırlanması kararı aldırdı. Böylece sağ hükümeti düşürerek yerine Gantz liderliğinde bir sol hükümet kurmak istiyorlar" dedi. Netanyahu, bu çabaların kendisine karşı bir iddianame hazırlanması konusunda başarılı olduğuna işaret ederek, "İsrail tarihinde, seçimlerden önce bir adayın suçlanması çok tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir durumdur" ifadelerini kullandı.
Rakiplerini kendisine karşı kamuoyunu kışkırtmakla suçlayan Netanyahu, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız iftiralar olduğunu ve tüm bu iftiraların üstesinden gelebileceğini söyledi.
BAŞSAVCI'NIN NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALARA İLİŞKİN KARARI
Başsavcı, 3 ayrı dosyaya ilişkin kesin kararını vermeden önce Başbakanı dinleyecek. Mendelblit'in Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından dinlemesi bekleniyor. İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.
Netanyahu'nun avukatları geçen ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)