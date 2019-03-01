İsrailli muhalefet liderinden yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz, Başsavcısı Avichai Mendelblit'in, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında 'yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açabileceğini açıklaması üzerine Netanyahu'yu istifaya davet etti.

Gantz, Başsavcı Mendelblit'in, Başbakan hakkındaki 3 soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'yu hedef aldı.

Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, Netanyahu'nun hakkındaki soruşturmaya ilişkin hukuk kurumlarını hedef almasını eleştirdi.

Hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya olan Netanyahu'nun istifasını isteyen Gantz, "Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağım. (Netanyahu) Sana çağrım, milli sorumluluğunu göster ve görevinden istifa et. Masum olduğunu kanıtlarsan o zaman kamu hizmetine başı dik dönebilirsin." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: SOLUN BASKISIYLA ALINMIŞ BİR KARAR

© REUTERS / Ariel Schalit İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'nun partisinin başvurusuna ret

ise Başsavcı'nın 'İsrail Başbakanı hakkında dava açılabileceği' yönündeki kesin olmayan kararını, '9 Nisan'daki erken seçimi kaybetmesi için İsrail solu, medya, yetkililer ve yargı erkinin başlattığı bir girişim' olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, başbakanlığı boyunca gerçekleştirdiği siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik başarıları hatırlatarak, bu başarılarının İsrail solunun seçimlerde kendisine galip gelmesine izin vermeyeceğini söyledi.

'TEHLİKELİ VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM'

Solun medya desteği alarak sağ hükümeti düşürmeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, "Onun için ülkedeki sol kanat, Başsavcı'ya medya ve yargı yetkililerinin aracılığıyla baskı yaparak bana karşı bir iddianame hazırlanması kararı aldırdı. Böylece sağ hükümeti düşürerek yerine Gantz liderliğinde bir sol hükümet kurmak istiyorlar" dedi. Netanyahu, bu çabaların kendisine karşı bir iddianame hazırlanması konusunda başarılı olduğuna işaret ederek, "İsrail tarihinde, seçimlerden önce bir adayın suçlanması çok tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Rakiplerini kendisine karşı kamuoyunu kışkırtmakla suçlayan Netanyahu, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız iftiralar olduğunu ve tüm bu iftiraların üstesinden gelebileceğini söyledi.

BAŞSAVCI'NIN NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALARA İLİŞKİN KARARI

© REUTERS / Maxim Shemetov Netanyahu: İran ve müttefikleri bölgedeki en büyük tehdit unsuru

Başsavcı Mendelblit, bu akşam Başbakan Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıklamıştı. İsrail basınına göre 57 sayfalık bir iddianame hazırlayan Mendelblit açıklamasında, 4000 numaralı dosyada 'rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı', 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise 'yolsuzluk ve görevi kötüye kullandığı' suçlamalarıyla İsrail Başbakanı'nın hakim karşısına çıkabileceğini ifade etmişti.

Başsavcı, 3 ayrı dosyaya ilişkin kesin kararını vermeden önce Başbakanı dinleyecek. Mendelblit'in Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından dinlemesi bekleniyor. İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları geçen ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.