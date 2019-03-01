IŞİD gelini Begum, bulunduğu kamptan gizlice kaçırıldı: Başına ödül kondu

2015 yılında Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan ve çocuğunu doğurmak için ülkesine dönmek istemesiyle gündeme gelen İngiliz vatandaşı Shamima Begum'un, Suriye'de kaldığı kamptaki diğer cihatçı eşlerinin tehditleri üzerine kamptan kaçtığı öğrenildi.

Suriye'de kaldığı mülteci kampında ölüm tehditleri alan Shamima Begum'un, yeni doğan çocuğuyla birlikte kamptan kaçırıldığı ve başka bir kampa gönderildiği öğrenildi.

19 yaşındaki 'IŞİD gelini', yaptığı açıklamalar yüzünden kamptaki diğer cihatçı eşleri tarafından 'davayı küçük düşürmekle' suçlanıyor.

BAŞINA ÖDÜL KONDU

Begum, basına yaptığı açıklamalarda Suriye'nin kuzeyinde kaldığı Al-Hol kampındaki koşullardan şikayetçi olduğunu söylemişti. Kendisine yönelik tehditlerin artması ve başına ödül konduğunun öğrenilmesi üzerine ise Begum, yeni doğan çocuğu Jerah'la birlikte dün gece saatlerinde gizlice kamptan çıkarılarak Irak sınırına yakın Al-Roj kampına kaçırıldı.

Begum'un avukatı Tasnime Akunjee ise, yaptığı açıklamada "Shamima ve bebeğinin çeşitli güvenlik endişeleri nedeniyle Al-Hol kampından çıkarıldığını doğrulayabilirim. Kendisi ve çocuğunun, kampta kalan diğerleri tarafından tehdit edildiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİSİLLEMEDEN KORKUYOR'

The Sun'a konuşan bir kaynak ise, "Shamima kampta doğrudan tehdit edildi" açıklamasında bulundu. Kaynak ayrıca şunları söyledi:

"Hayatı korku içerisinde geçiyor. Başına ödül konmuş durumda. Kurtulmak için yer değiştirerek kaçmaktan başka çaresi olmadığını düşünüyordu. Shamima kampta bir nevi ünlü haline geldi ve IŞİD'le geçen hayatını anlatma cüretinde bulunduğu için sert misillemeleyle karşılacağından korkuyor."

Kaynak ayrıca, Begum'un kötü durumda olduğunu, ancak bu durumun suçlusunun da yine kendisi olduğunu iddia ederek, kendisine çadır verildiği için 'övündüğünü' iddia etti: "Çünkü o ünlüydü."

Begum'un ayrıca televizyonlara verdiği röportajlarda yüzünü örtmeden yer alması da tepkiyle karşılandı.

IŞİD'E KATILDIĞI İÇİN PİŞMAN OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Begum, daha önce yaptığı açıklamalarda 'IŞİD'e katıldığı için pişman olmadığını, ancak çocuğunu İngiltere'de doğurmak istediğini' söylemişti.

Bu isteği yerine getirilmeyen Begum, çocuğunu Suriye'deki mülteci kampında doğurmuştu. Öte yandan, İngiliz makamları da Begum'un vatandaşlıktan çıkarılma sürecinin başladığını açıklamıştı.

Begum'un babası ise, IŞİD'in yaptıklarını reddetmediği için kızına tepki göstermişti. Begum ise, babasını 'hükümetin tarafında olmakla' ve ülkeye girişini yasaklamakla suçlamıştı.

Begum'un 60 yaşındaki babası Ahmed Ali, "Hükümetin onu geri almak istemediğini biliyorum ve bununla bir problemim yok. Shamima orada sıkışmış durumda ancak bu durum onun orada kalmasına yol açan kendi eylemleri yüzünden oldu. Bu durumun doğru veya yanlış olduğunu söyleyemem, ancak ülkenin kuralları onun vatandaşlığının iptalinin doğru olduğunu söylüyorsa buna katılırım" demişti.

'ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN CEZALANDIRILIYORUM'

© AP Photo / Burhan Ozbilici IŞİD gelini Begum: Pişman değilim, ama bebeğim için eve dönmem lazım

Ancak, şu an hapiste bulunan IŞİD üyesi Yago Riedijk ile evlenen Begum, İngiliz makamları tarafından ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor.

Öte yandan Begum, okul arkadaşlarıyla birlikte Şubat 2015'te Suriye'ye gitmesinin ardından İngiltere'ye dönmeyi hiç düşünmediğini de söylemişti.

Mevcut durumundan yakınan Begum, "Herkes tarafından dışlandığımı hissediyorum çünkü bana 'IŞİD'in poster yüzü' diyorlardı. Ünlü olduğum için cezalandırılıyorum" demişti.

Begum ayrıca, "IŞİD benim pasaportumu almıştı, ancak 'Pasaportla daha fazla ne işim olabilir?' diye düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümet yetkilileri ise Begum'un Bangladeş vatandaşlığına uygun olduğunu söylese de, Bangladeş'in de kendisini vatandaş olarak kabul etmeyeceği öğrenildi.