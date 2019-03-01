ABD'nin Afganistan barış planı sızdı: Askerler 5 yıl içinde çekiliyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından hazırlanan ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış görüşmelerinin detayları basına sızdı. Plana göre ülkedeki tüm ABD askerlerinin 3 ila 5 yıl arasında çekilmesi öngörülüyor.

ABD'nin Avrupa ülkelerine sunduğu barış planı New York Times gazetesine tarafından yayımlandı.

© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği ABD ile Taliban, barış taslağının çerçevesi üzerinde anlaştı

Gazetenin Batılı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, şu anda Afganistan'da bulunan 14 bin ABD askerinin sayısı yarıya düşürülecek. Çekilmenin üç ile beş yıl arasında tamamlanması bekleniyor.

KALANLAR TERÖR OPERASYONLARINA KATILACAK

Afganistan'daki 8 bin 600 müttefik kuvvetin ise NATO öncülüğündeki Afgan ordusunu eğitmeye devam etmesi öngörülüyor.

Barış görüşmeleri başarısız olsa bile, ülkede kalan ABD askerlerinin sadece El Kaide ve IŞİD gibi güçlere karşı terörle mücadele operasyonlarında yer alması düşünülüyor.

Pentagon sözcüsü Yarbay Kone Faulkner, henüz bir karar alınmadığını söyledi. Faulkner, "Savunma Bakanlığı her seçeneği değerlendiriyor" dedi.

TRUMP ‘ALTÜST EDEBİLİR'

© AP Photo / Tarık Aziz Taliban: Afganistan'da iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz

New York Times, planın Brüksel'deki NATO merkezinde ve Washington'da destek bulduğunu belirtti. Ancak gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump planı ‘her an altüst edebilir'.

Planın, ABD'nin denizaşırı ülkelerdeki varlığına dair çıkışlarıyla bilinen Trump'a sunulması bekleniyor.

Trump aralık ayında Afganistan, Irak ve Suriye'yi kastederek, ülkesinin sonu gelmeyen savaşlardan çekileceğini duyurmuştu. Bu adımın sahaya ilk yansıması Suriye olmuştu.

TALİBAN İLE MASAYA OTURDU

Gazete, ABD'li üst düzey yetkililerin, Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da görüşme yaptığını da hatırlattı. Ancak Taliban'ın Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile masaya oturma konusundaki çekincesi nedeniyle Afgan hükümeti görüşmelerde taraf değil.