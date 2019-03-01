Rus askeri polisi, ABD'nin kontrolündeki Rukban kampından sivillerin tahliyesinde görev alacak

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Direktörü Korgeneral Sergey Solomatin, Rus askeri polisinin sığınmacıların tahliyesi için Rukban kampına gidecek otobüslerin güvenliğinin sağlanmasında Suriye ordusuna yardım edeceğini söyledi.

Konvoyların TSİ 15.00'te harekete geçeceğini bildiren Solomatin, "Otobüs konvoylarının geçiş noktasında güvenliğinin sağlanması ve konvoylara Suriye vatandaşların daimi ikamet yerlerine kadar refakat edilmesi süreci, Suriye ordusu ve Suriye Güvenlik Servisi tarafından Rus askeri polisiyle işbirliği içinde organize edildi" dedi.

'GÜVENLİK KONUSUNDA ABD'Lİ DİPLOMATLARLA ÇALIŞMA YAPILMALI'

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rukban'a gidecek 6 konvoyun kesintisiz şekilde ulaşım sağlayabilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li diplomatlarla çalışma yapmasını talep etti.

Başta New York, Washington, Cenevre ve Amman'da olmak üzere tüm uluslararası platformlarda ABD'li diplomatlarla bu konuda çalışmaya başlama talebinde bulunan Mizintsev, Suriye yönetiminin Rukban'daki insani sorunların çözümüne dönük faaliyetleri hakkında uluslararası kuruluşların ve hükümetlerin bilgilendirilmesini istedi.

'SURİYE HÜKÜKMETİ SIĞINMACILAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇMAYACAK'

Sığınmacıların dönüşüne yönelik çalışmalar yapan Rusya-Suriye kurumlararası koordinasyon merkezinin Suriyeli yöneticisi Mutez Kattan, Şam yönetiminin Rukban kampından ayrılacak sığınmacılar hakkında soruşturma açmayacağını, onların güvenliğini garanti edeceğini ve ihtiyaç duydukları her şeyi karşılamaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye hükümetinin tüm vatandaşlarına ülkelerine dönme çağrısı yaptığını kaydeden Kattan, "Rukban kampındaki sakinler, onları evlerinde bekleyenlerin olduğunu, hak ettikleri hayatı yaşamaları için gereken her şeyi karşılamaya hazır olduklarını hatırlamalılar. Suriyeli ailelerin yerleştirileceği noktalarda tüm koşullar sağlandı. İçme suyu, ısıtma, su tedariki sağlandı, çöpler toplanıyor. Ayrıca buralarda mobilya, mutfak gereçleri, ev eşyaları, uyku setleri de sağlık normlarına uygun olarak temin edildi" diye konuştu.