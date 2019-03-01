Hizbullah: Bizi yasaklamak isteyen İngiltere ABD'nin kuklası

Hizbullah, örgütü siyasi kanadı dahil tamamen yasaklayacağını ve 'terör örgütü' ilan edeceğini açıklayan İngiltere'ye ilk kez yanıt verdi. Örgüt, kararın hakaret olacağını söyledi, İngiltere'yi ABD'nin kuklası olmakla suçladı.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR Lübnan'dan İngiltere'nin Hizbullah kararına ilişkin ilk açıklama

İngiltere'nin yasak kararına karşı bir açıklama yayımlayan Hizbullah, kararı ‘Lübnan halkının duygularına ve iradesine hakaret' olarak niteledi. Örgüt, Lübnan parlamentosunda ve hükümetinde temsilcileri olan bir siyasi güç olduğunu savundu.

Hizbullah, İngiltere'nin bu kararıyla "ABD'li ustalarının buyruğunda olan bir kukla olduğunu kanıtladığını" belirtti.

Yasak kararı için Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, " Bu konu Lübnan'ı değil, İngiltere'yi ilgilendiriyor" yorumunu yapmıştı.

© AA / Arşiv İsrail ordusundan Hizbullah’a karşı tatbikat

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı. Değişikliğin bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Hizbullah halihazırda ABD'nin de terör örgütleri listesinde bulunuyor.