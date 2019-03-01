ABD heyetiyle ikinci görüşme: DSG'ye verilen silahların nasıl geri alınacağı konuşuldu

© REUTERS / Rodi Said DSG: ABD'nin kararı bölgeyi koruyacak

Ankara ve Washington arasında, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ay başındaki ABD ziyareti sonrasında açıkladığı ve ilk toplantısını 6 Şubat'ta ABD'de yapan ortak görev gücü, dün ikinci kez Ankara'da toplandı.

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Menbiç ilçesinden askerlerini çekme planlarının değerlendirildiği toplantı, ikinci gününde de sürüyor.

Kurulacak güvenli bölgenin detayları ve Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verilen silahların nasıl geri alınacağı da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ABD'nin üslerden çıkması halinde bunların teröristlere geçmesini istemeyen Türkiye, üslerin ya imha edilmesini ya da Türk ordusuna devredilmesini talep ediyor.

© AA / Arif Akdoğan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili ile Suriye'yi konuştu

Türk heyeti, ABD'li muhataplarına Washington'ın Ankara'nın güvenlik hassasiyetleri çerçevesinde ortak bir anlayışa varmadan çekilmesi durumunda, meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu ifade ediyor.

Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin planları ise DSG'nin sınırın en az 30-40 kilometre güneyine çekilmesi ve buraya geri dönemeyeceği şekilde askeri tedbirler alınmasını öngörüyor.

Menbiç yol haritasına ilişkin Türkiye, ilçenin içindeki sivil ve askeri konseylerin yeniden yapılanması amacıyla müşterek tahkikat süreci işlerken, isimler üzerindeki bilgi ve görüş alışverişinin ivedilikle tamamlanmasını istiyor. Türkiye, DSG mensupları ile bunların güdümündeki isimlerin ilçenin yönetim birimlerinde görev almasına karşı çıkıyor.

Pentagon, 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, geri çekilme sürecine dair, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda ve güneyinde birkaç yüz ABD askeri bırakılacağını duyurmuş, güvenli bölgeye Türk ve DSG unsurlarının girmeyeceğini öne sürmüştü. Çekilme takvimi konusunda ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 11 Şubat'taki açıklamasında, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söylemiş, en geç mart ayının ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağının sinyalini vermişti.

Edinilen bilgiye göre, Amerikalı yetkililer Türk muhataplarına son görüşmelerde, çekilme işleminin yaz başına kadar tamamlanabileceğini ancak sahadaki şartlara göre takvimin değişebileceğini söyledi.

ABD'nin halihazırda Suriye'de 2 binden fazla askeri bulunuyor.

Görev gücü, Türkiye-ABD arasında Şubat 2018'de kurulan Suriye çalışma grubunun alt birimi olarak faaliyet gösteriyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, görev gücünün toplantısı gün içerisinde sona erecek. Toplantı sonrasında her iki tarafın da açıklama yapmayacağı, görev gücünün temaslarının gelecek günlerde süreceği öğrenildi.