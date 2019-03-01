DSG'nin Rakka istihbarat şefi öldürüldü

Sputnik muhabirinin Rakka'dan bildirdiğine göre dün ABD'li güçler ve DSG, kent merkezinde bugün düzenlenmesi planlanan gösteriyi yasakladı. ABD'li güçler ve DSG kent merkezine giden yolları kapatırken, halk El Mathaf caddesinde toplandı. Devriye görevi sırasında kentin bir noktasında ateş açıldı. Yaşanan çatışma sonucunda Shiro hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre Shiro, Rakka sakinlerinin yakalanması için çok sayıda operasyon düzenledi. Yerel halkın tutuklanması, yerel aşiretlerin Kürt ve yabancı güçlere karşı çıkmasına verilen bir yanıt niteliğindeydi. Daha önce Rakkalılar, kentin batısında bulunan ABD ve DSG kontrol noktalarını ateşe vermişti.

ABD'li güçler ve DSG, yerel halkın ABD askerleri ile Kürt güçlerin varlığına karşı gösteri yapmasını önlemek amacıyla Rakka'da yoğun şekilde faaliyeti yürütüyor.