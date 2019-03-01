OPCW, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ ile ilgili raporunu yayınladı

© AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP Rusya: ABD, OPCW'de dezenformasyon ve korkutma politikasına başvurdu

Soruşturma sırasında görgü tanıklarının ifadeleri, olay yerinden ve yaralılardan alınan örneklerin analiz sonuçları ve toksikolojik analiz dahil bir dizi verinin analiz edildiği bildirildi.

Raporda, "Duma'da silah olarak zehirli kimyasal maddelerin kullanılması olasılığına gelince misyonun topladığı tüm bilgilerin değerlendirilmesi ve analizi, 7 Nisan 2018 tarihinde silah olarak zehirli kimyasal maddenin kullanıldığı sonucuna varmak için sebep teşkil ediyor. Bu zehirli kimyasal madde reaktif klor içeriyordu. Büyük ihtimalle söz konusu zehirli kimyasal madde moleküler klordu" ifadelerine yer verildi.