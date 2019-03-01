DSG, IŞİD'in elindeki tek bölge olan Bagoz'da son operasyonu başlattı

Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'a YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonu DSG'ye bağlı özel kuvvetler ile ABD'li askerler yürütüyor.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'de IŞİD'in son kalesi Bagoz köyüne yönelik son operasyon başlatıldı.

Son bir haftadır binlerce sivilin ve yüzlerce rehinenin Bagoz'dan çıkartılmasıyla DSG bugün akşam saatlerinde son operasyonu başlattı. Operasyon DSG'nin özel kuvvetleri tarafından yürütülürken, ABD Özel Kuvvetlerine mensup askerlerin de operasyonda yer aldıkları öğrenildi.

Sputnik'e konuşan DSG Komutanı Demhat Serekaniye, bölgede IŞİD ile aralarında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, IŞİD'in çok yakında Suriye'de bitirileceğini söyledi.

DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, sivil ve rehinelerin Bagoz'dan çıkartılmasının ardından operasyonun başladığını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve lojistik desteğiyle operasyonu başlatan DSG güçleri, kısa sürede köyü almayı hedefliyor. Köyün IŞİD'in elinden alınmasıyla Suriye'de IŞİD'in elinde hiçbir bölge kalmamış olacak.

İki haftadır DSG tarafından kuşatılan Bagoz'da son birkaç gündür yüzlerce IŞİD mensubu ile IŞİD yanlısı binlerce kişi tahliye oldu. Dün ve bugün IŞİD'in elindeki 21 Ezidi ile 7 DSG militanı bölgeden çıkartılmıştı.