DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'a yaptıkları operasyonda 800'den fazla militanı esir aldı.

ABD Özel Kuvvetlerine mensup askerlerin de desteklediği DSG tarafından iki haftadır kuşatılan Bagoz'da 800'den fazla IŞİD militanının esir alındığı belirtildi.

© AFP 2018 / Delil SOULEIMAN DSG, IŞİD'in elindeki tek bölge olan Bagoz'da son operasyonu başlattı

Sputnik'e konuşan Suriye Ulusal Konseyi Üyesi Bassam İshak, "Son operasyon öncesi 800 IŞİD'li esir alındı, ancak ele geçirilen yeni militanlarla bu sayı her gün daha da artıyor" dedi.

İshak, ele geçirilen yabancı uyruklu IŞİD militanlarının bazılarının Rusya tarafından alındığını da sözlerine ekledi.

'REHİNELERİN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE YAVAŞ İLERLİYOR'

Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'da başlatılan operasyonun, rehinelerin güvenliği nedeniyle yavaş ilerlediğini belirten İshak, "IŞİD'lilerle birlikte bulunan rehinelerin korunması gerekiyor, bu nedenle operasyon yavaş ilerliyor" diye konuştu.

© AFP 2018 / Bulent KILIC DSG, 280 IŞİD militanını daha Irak'a teslim etti

Son bir haftadır binlerce sivilin ve yüzlerce rehinenin Bagoz'dan çıkartılmasıyla DSG Cuma günü akşam saatlerinde son operasyonu başlattı. Operasyon DSG'nin özel kuvvetleri tarafından yürütülürken, ABD Özel Kuvvetlerine mensup askerlerin de operasyonda yer aldıkları öğrenildi.