DSG, Rusya'nın ‘normalleşme' teklifini değerlendirmeye hazır

YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Rusya'nın Suriye'de normalleşme süreci üzerinde çalışacak bir yapının oluşturulması teklifini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

DSM'nin ABD Misyonu Eş Başkanı Bassam İshak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rus yetkililerle her türlü teklifleri değerlendirmeye açığız. Rusya, Suriye'de önemli politik güç. Biz çok kez Moskova'yı ziyaret ettik" dedi.

Rusya'nın DSM'nin Şam ile, ABD'nin ise Ankara ile temaslarda arabulucular olduğunu söyleyen İshak, "Suriye sorununa çekilen ABD, Rusya ve diğer tüm taraflarla işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de nihai normalleşme üzerinde çalışacak yapının oluşturulması fikrinden bahsetmişti. Putin, bunun Suriye'den tüm yabancı silahlı güçlerin çıkarılması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla ilgili olduğunu kaydetmişti.