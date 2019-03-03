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01:53 03 Mart 2019
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    Donald Trump'ın Irak'ta askeri üs ziyaretinden

    Trump'tan ülkesinin Ortadoğu politikasına eleştiri

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama oraya ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz" dedi.

    Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Suriye'de IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık
    Trump, Washington'da Cumhuriyetçilerin "Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda" konuştu.

    Konuşmasının önemli bir kısmını ekonomiye ve başkanlığı döneminde eski yönetimlerce imzalanmış ticari anlaşmaları iptal etme konularına ayıran Trump, ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

    'ORTADOĞU'DA HARCANAN PARA, BÖLGEDE OLUMLU SONUÇLAR VERMEDİ'

    ABD'nin başka ülkelere yardım yapmadan önce kendi altyapısını yenilemesi gerektiğini anlatan Trump, Ortadoğu'da harcanan paranın bölgede olumlu sonuçlar vermediğini söyledi.

    Irak'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, uçağı inerken ışıklarının güvenlik amacıyla söndürüldüğünü ve buna çok şaşırdığını anlattı.

    Trump, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz. Bu çok kötü. 7 trilyon dolar harcadık ve inerken ışıklarımızı kapatmak zorundayız" dedi.

    'IŞİD'İ BİTİRMEK İÇİN 2 YIL BEKLEYEMEM DEDİM'

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Amerikan askerleri ile buluştu
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine sürpriz ziyaret: Erdoğan IŞİD'i yenmek istiyor ve yapacak
    ABD'nin eski Savunma Bakanı Jim Mattis'e isim vermeden atıfta bulunan Trump, "Sonradan kovmak zorunda olduğum bir generale 'Şu (IŞİD) hilafet ne zaman tamamen biter' dedim. 'Efendim 2 yıl içerisinde' dedi. Buna ikna olmadım iki yıl bekleyemem dedim ve başkaları ile de görüşmek üzere Irak'a gittim" diye konuştu.

    Trump, Irak'ta generallerin kendisine Irak'taki ABD üslerinden de IŞİD'in vurulmasına izin verdiği takdirde örgütün iki haftada bitebileceğini söylediğini dile getirdi.

    Irak'ta iniş yaptığı Enbar'daki El Esed hava üssünü de öven Trump, "İniş yaptığım hava üssü ne inanılmaz bir şey. Onu inşa ederken 3 milyar dolar harcamışızdır. Irak'tan çekilmek istemememin bir nedeni de bu. Nasıl bırakacaksın ki onu?" dedi.

    Diğer taraftan, konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinmeyen Trump, Hindistan'ın ABD ürünlerinden yüksek gümrük vergisi aldığını ve ABD'nin Hindistan'a da yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti.

    Etiketler:
    IŞİD, Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump, Irak, Suriye, ABD
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